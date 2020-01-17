YURTHABER
  4. Milletvekili Ceyda Çetin Erenler’e diploma sürprizi

Milletvekili Ceyda Çetin Erenler’e diploma sürprizi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.01.2020 17:05 | Son Güncelleme

Kütahya Lisesi Müdürü Veysel Zeybek, karne dağıtım töreninde, aynı okuldan mezun olan AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler’e sürpriz bir hediye verdi.

Kütahya Lisesi Müdürü Veysel Zeybek, karne dağıtım töreninde, aynı okuldan mezun olan AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler’e sürpriz bir hediye verdi. Erenler’in ilk ve ortaokul diplomalarını arşivden çıkartıp çerçeveleten Zeybek, Milletvekili Erenler’e anılarını tazeletti.
Müdür Zeybek’e teşekkür eden Erenler, "Mezunu olduğum Kütahya Lisesi’nde karne günü heyecanını yaşadık. Bir eğitim-öğretim döneminin daha sonuna gelen yavrularımıza, eğitim camiâmıza. İyi tatiller. Bakanımız Ziya Selçuk’un da önemle belirttiği gibi değerli öğrencilerimizi tabiata ve hayata dokunmaya davet ediyorum. Şahsıma da ilkokul ve ortaokul diplomalarımı hazırlayıp takdim eden ve bu sürprizle o güzel günleri yâd etmeme vesile olan Okul Müdürümüz Veysel Zeybek ile idareci ve öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bir ömür boyu boyu öğrencilik ve bilginin uçsuz bucaksız dünyasını keşfetme heyecanımızı hiç kaybetmememiz temennisiyle iyi tatiller" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
Tavşanlı’da bir evin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldüTavşanlı’da bir evin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Başkan Biçer, tekstil çalışanlarıyla buluştuBaşkan Biçer, tekstil çalışanlarıyla buluştu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Kütahya Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:44
Sabah
08:11
Öğle
13:15
İkindi
15:46
Akşam
18:09
Yatsı
19:31

Kütahya Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Altun Eczanesi
Merkez
Selam Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Doğan Eczanesi
Gediz
Bahadır Eczanesi
Simav
Emek Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi hizmet ağını genişletiyor

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi hizmet ağını genişletiyor

Sabah namazı buluşmaları geleneksel hale geldi

Sabah namazı buluşmaları geleneksel hale geldi

Traktör pulluğuna tarih takıldı

Traktör pulluğuna tarih takıldı

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.