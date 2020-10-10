Milletvekili Ceylan, Abdülkerim Kurt’a tekerlekli sandalye hediye etti

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, bir engelliye daha tekerlekli sandalye hediye ederek, mutluluğuna ortak oldu.

Hafta sonunu Çorum’da geçiren Milletvekili Ceylan, kendisinden tekerlekli sandalye talep eden engellilerin bu taleplerini yerine getirmeye devam ediyor. Gülabibey Mahallesi’nde bir engelliyi sevindiren Ceylan, daha sonra Mimar Sinan Mahallesi’ne geçerek bir başka engelli Abdülkerim Kurt’u evinde ziyaret etti. Abdülkerim Kurt ve ailesiyle sohbet ederek taleplerini dinleyen Milletvekili Ceylan, ardından engelli vatandaşa tekerlekli sandalyesini teslim etti.

Tekerlekli sandalyesine kavuşan Abdülkerim ve ailesinin mutluluğuna ortak olan ve hayır duasını alan Milletvekili Ceylan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çok güçlü bir devlet olduğunu ifade ederek, “Bizim devletimiz başka devletlere benzemez, Bizim devletimiz her zaman milletinin yanında ve emrinde olan bir devlettir. Bugün de devletin ihtiyaç duyan vatandaşına nasıl destek olduğunun ve sahip çıktığına hep birlikte şahit oluyoruz” dedi.

Engellilerin de milletin birer parçası olduğunun hiçbir zaman unutulmaması gerektiğine vurgulayan Milletvekili Ceylan, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu işaret ederek, “Sevgiyle yüreklere dokununca, hayatı paylaşınca aramızda hiçbir engel yoktur. Abdülkerim kardeşimize sevdikleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat geçirmelerini diliyorum” şeklinde konuştu.

