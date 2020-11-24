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Milletvekili Dr. Canbey; "Projelerin takipçisi olacağım"

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.11.2020 10:40 | Son Güncelleme

Balıkesir Milletvekili Dr.

Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Milletvekili Dr. Canbey İl Müdürlüğünce planlanan çalışmaların ve yatırımların destekçisi olacaklarını belirtti.
Toplantıda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen yatırımlar, düzenlenen faaliyetler ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Gençlik ve spor adına Balıkesir’de güzel çalışmalar yapıldığını ifade eden Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, planlanan çalışmaların ve yatırımların destekçisi olacaklarını belirtti. Artan genç nüfusumuzun nitelikli, donanımlı ve sağlıklı olması için gençlik faaliyetlerinin, spor faaliyetlerinin ve yurt faaliyetlerinin önemli olduğunu söyledi. Bu konuda gayretli çalışmaları dolayısıyla İl Müdürlüğü yöneticilerine ve personeline teşekkür etti. Son dönemde tekrar artış gösteren pandemi sürecinde zor bir dönemden geçildiğini, el birliği ile bunların da atlatılacağını, faaliyetlerin kaldığı yerden devam edeceğini belirtti.
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düzenlenen faaliyetlerin kontrollü olarak devam ettiğini belirten İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İnşaatı devam eden yatırımların tamamlandığında çocuk, genç ve yetişkinlerin faaliyetlerde bulunmalarına daha çok imkân sağlanacağını dile getirdi. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Arıcıoğlu, Milletvekili Dr. Mustafa Canbey’e teşekkür etti.

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