YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Milletvekili Dülger’in 10 Ocak mesajı

Milletvekili Dülger’in 10 Ocak mesajı

09.01.2021 14:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Milletvekili Dülger’in 10 Ocak mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, mesajında çok sesli, etkin, herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirebilen medyanın varlığı, demokratik ve şeffaf toplumun olmazsa olmaz koşulu olduğunu belirtti.

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, mesajında çok sesli, etkin, herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirebilen medyanın varlığı, demokratik ve şeffaf toplumun olmazsa olmaz koşulu olduğunu belirtti. Milletvekili Dülger, mesajında "Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın kuruluşlarımız, toplumların gelişiminde bilgilendirme, aydınlatma, yönlendirme ve kamuoyu oluşturma gibi görevleri yerine getirme sorumluluğuyla şeffaf bir toplumu inşa etmektedir. Demokratik düzenin sağlıklı işlemesi için sorumluluk ve yükümlülük sahibi olan basın kuruluşlarımız, evrensel meslek ilkeleri ışığında, farklı görüş ve düşünceleri tarafsız bir şekilde ortaya koyarak toplumun doğru bilgilendirilmesi dolayısıyla huzur ve güven ortamının oluşturulmasında önemli rol üstlenmektedir. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran, uzun çalışma saatlerini ve mesleğin yıpratıcı ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden fedakarca çalışan, Vatandaşlarımızın Kilis’imizin ve hemşerilerimizin en doğal hakkı olan doğru bilgi, ilkeli haber, görüntü ve gelişmeleri zamanında almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olan, siz çok değerli basın mensuplarını, haber alma özgürlüğüne sunduğu katkı ve Kilis’imizin sorunlarına ışık tutmadaki gayretli çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyor, görevlerini yaparken vefat eden basın mensuplarına Allah’tan rahmet diliyor 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşıklardan ilk fotoğrafAşıklardan ilk fotoğraf
PARTNERAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans ettiAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti

Kilis Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:13
Sabah
07:37
Öğle
12:44
İkindi
15:18
Akşam
17:40
Yatsı
18:59

Kilis Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Neba Eczanesi
Merkez
Özkeleş Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Diğer Haberler

Rektör Karacoşkun’dan 10 Ocak mesajı

Rektör Karacoşkun’dan 10 Ocak mesajı

Güneş Enerjili Kurutmalık Sebze Tesisi sona gelindi

Güneş Enerjili Kurutmalık Sebze Tesisi sona gelindi

Başkan Ramazan İl Müdürü Yetim ile bir araya geldi

Başkan Ramazan İl Müdürü Yetim ile bir araya geldi

Kilis’te gümrük kaçakçılığı

Kilis’te gümrük kaçakçılığı

Kıraathane söyleşilerinin konuğu Milletvekili Dülger oldu

Kıraathane söyleşilerinin konuğu Milletvekili Dülger oldu

GAP Başkanı Açıkgöz ile Başkan Ramazan bir araya geldi

GAP Başkanı Açıkgöz ile Başkan Ramazan bir araya geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.