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Milletvekili Fendoğlu, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü’nü kutladı

MALATYA HABERLERİ  | 03.05.2020 14:38 | Son Güncelleme

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “Tarihe iz bırakmış milliyetçi kahramanları şükran ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.3 Mayıs Milliyetçiler Günü nedeniyle açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, "3 Mayıs 1944 ruhunun 76.

Milletvekili Fendoğlu, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü’nü kutladı

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “Tarihe iz bırakmış milliyetçi kahramanları şükran ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
3 Mayıs Milliyetçiler Günü nedeniyle açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, "3 Mayıs 1944 ruhunun 76. yıl dönümünü gururla yad ediyoruz. Türk milliyetçileri, yaşadıkları her devirde, mücadele ettikleri her zeminde, her türlü baskıya rağmen zulme ve haksızlığa boyun eğmemişler, yozlaşma ve yabancılaşmaya ise asla teslim olmamışlardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Başbuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki bu bayrağı vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk’ün ilk ve milli vazifesidir’ İfadesinde belirttiği gibi, her türlü baskı, zulüm ve işkenceye rağmen davasından asla taviz vermeyen 23 milliyetçi düşünür, akademisyen ve yazar tutuklanarak, tabutluklara konmuş; bunun üzerine Türk gençliği büyük bir kararlılıkla aydınlarının yanında yer almıştır. 3 Mayıs 1944’de Türk Gençliği, Türklüğü yüreklerinde bayraklaştıran, dava adamlığının, davaya adanmışlığın ve ahlaklı duruşun en mümtaz örneklerinden birisini sergilemişlerdir” ifadelerine yer verdi.
Fendoğlu, Devlet Bahçeli’nin ifadeleriyle 3 Mayıs Milliyetçiler Günü’nün haksızlığa, mahrumiyete, eziyete, işkenceye, işbirlikçiliğe sabır, salabet, sağduyu, inanç, akıl ve azimle meydan okumanın ifade ve ilan kudreti olduğunu vurgulayan Fendoğlu mesajında, "3 Mayıs Türk milletine karşılıksız sevginin adıdır. Türklüğün bükülmez bileğidir. Yüce Türk Milletinin yegane güvencesi olan Türk Milliyetçiliği, gelecek yüzyılların rehberi ve eskimeyen vizyonudur. Hürriyet sevdalısı Necip Türk Milletinin, yabancı dayatmaları ezip geçtiği, boşa çıkardığı onurlu yolu, Türk kimliğine sahip çıkarak kendi geleceğimize egemen olma düşüncesinin bir ifadesidir. İnanıyorum ki Türk Milletine ve Devletine sevdalı, ülkemizin, ülkülerimizin teminatı ve milli egemenlik mirasını devralacak evlatları sayesinde adından ilelebet söz ettirecek, anılarından ve kutlu varlığından her daim bahsettirecektir. Bu vesileyle, 3 Mayıs 1944’ün 76. seneyi devriyesinde; tarihe iz bırakmış milliyetçi kahramanları şükran ve minnetle anıyorum. Başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere, hayatlarını kaybeden tüm dava insanlarımıza, tüm Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz milletimizin 3 Mayıs Milliyetçiler Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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Malatya Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
03:47
Sabah
05:21
Öğle
12:29
İkindi
16:17
Akşam
19:27
Yatsı
20:54

Malatya Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Hayat Eczanesi
Merkez
İkizler Eczanesi
Merkez
Konak Eczanesi
Merkez
Saadet Eczanesi
Merkez
Yenipetek Eczanesi
Merkez
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