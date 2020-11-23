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Milletvekili Fırat’ın 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.11.2020 18:41 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.Öğretmenliğin bilgi, tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleği olduğunu kaydeden Milletvekili İbrahim Halil Fırat, bu yönüyle öğretmenlerin eğitim öğretim sistemimizin temel yapı taşları, istikbalimizin de mimarları olduğunu vurguladı.Fırat mesajının devamında, “Bu anlayışla bir taraftan eğitimi yaygınlaştırmaya, kalitesini arttırmaya çaba harcarken, diğer taraftan da öğretmenlerimizin çalışma şartlarını iyileştirmeye de gayret ettik.Türkiye’nin 2023 hedeflerini gerçekleştirebilmesi, ancak bilinçli, birikimli, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesillerle mümkündür.

Milletvekili Fırat’ın 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Öğretmenliğin bilgi, tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleği olduğunu kaydeden Milletvekili İbrahim Halil Fırat, bu yönüyle öğretmenlerin eğitim öğretim sistemimizin temel yapı taşları, istikbalimizin de mimarları olduğunu vurguladı.
Fırat mesajının devamında, “Bu anlayışla bir taraftan eğitimi yaygınlaştırmaya, kalitesini arttırmaya çaba harcarken, diğer taraftan da öğretmenlerimizin çalışma şartlarını iyileştirmeye de gayret ettik.
Türkiye’nin 2023 hedeflerini gerçekleştirebilmesi, ancak bilinçli, birikimli, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesillerle mümkündür. Bu nitelikleri haiz kuşakları yetiştirecek olanlar ise yine öğretmenlerimizdir. ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ ifadesinde tecessüm eden bir geleneğin temsilcileri olarak bizler, öğretmenlerimize olan şükran borcumuzu hiçbir zaman layıkıyla ödemeyeceğimizin farkındayız.
Bu düşüncelerle, yurt içinde ve dışında görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, her birinin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü gönülden tebrik ediyorum.
Bilhassa, terör saldırılarında ve vazife sırasında kaybettiğimiz şehit eğitimcilerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyorum” ifadelerini kullandı.

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