YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Milletvekili Kahtalı’dan 10 Ocak mesajı

Milletvekili Kahtalı’dan 10 Ocak mesajı

09.01.2021 14:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Milletvekili Kahtalı’dan 10 Ocak mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, fedakarca görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.Milletvekili Hakan Kahtalı, yaptığı açıklamada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, "Basın çalışanlarımız her zaman fedakarca görevlerinin başında.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, fedakarca görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
Milletvekili Hakan Kahtalı, yaptığı açıklamada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, "Basın çalışanlarımız her zaman fedakarca görevlerinin başında. Pandemi döneminde de maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilse de bazen şartlar omuz omuza çalışmayı gerektiriyor. Vatandaşlarımızın nitelikli ve sağlıklı bilgi almasında basının görevi çok önemli. Bu vesileyle kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçelerVali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Malatya Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:10
Sabah
07:37
Öğle
12:39
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:52

Malatya Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Barış Eczanesi
Merkez
Bereket Eczanesi
Merkez
Çare Eczanesi
Merkez
Denizer Eczanesi
Merkez
Şireli Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Diğer Haberler

Başkan Özcan’dan 10 Ocak mesajı

Başkan Özcan’dan 10 Ocak mesajı

Başkan Güder’den 10 Ocak mesajı

Başkan Güder’den 10 Ocak mesajı

Genç Memur Sen’in Türkiye 1’nciliği Malatya’ya

Genç Memur Sen’in Türkiye 1’nciliği Malatya’ya

Hırsızlar jandarma kontrolüne takıldı

Hırsızlar jandarma kontrolüne takıldı

Malatya’da itfaiye 2020’de 6 bin 150 olaya müdahale etti

Malatya’da itfaiye 2020’de 6 bin 150 olaya müdahale etti

Başkan Gürkan Ak Partili gençlerle buluştu

Başkan Gürkan Ak Partili gençlerle buluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.