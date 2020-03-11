Milletvekili Kasap uyardı

Cumhuriyet Halk Parti (CHP) Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, dünyayı kasıp kavuran yeni tip Korona virüsüne (Kovid-19) karşı Türkiye’de ilk Korona virüs hastasının teşhis edilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kasap, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın gece yarısı yaptığı açıklamayla Türkiye’de ilk Korona virüs vakasının doğrulandığını belirterek, hastanın Avrupa’dan geldiği göz önüne alındığında gözlem altında tutulan ailesinin dışında hastanın geldiği uçakta bulunan diğer yolcularında bilgilendirilmesi ve izlenmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun bundan sonraki süreçte çok daha fazla mesai harcaması gerektiğini belirten Kasap, Bilim Kurulunun halkımızı virüse karşı bilgilendirme ve tedbirlerde daha somut ve yönlendirici açıklamalar yapması gerektiğini belirtti.

Milletvekili Kasap, Korona virüse karşı panik olmadan yetkililerin açıklamalarını dikkate almamız gerektiğini, ellerimizi sık sık yıkamamız, el sıkışmamamız ve öpüşmememiz ve kalabalık ve kapalı ortamlarda uzun süre kalmamız gerektiğini de sözlerine ekleyerek, “umut ediyoruz ki vaka sayıları artmadan virüs kontrol altında tutulabilir" şeklinde konuştu

