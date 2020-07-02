YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Milletvekili Kasap’ın yaz okulu talebi DPÜ’de hayata geçti

Milletvekili Kasap’ın yaz okulu talebi DPÜ’de hayata geçti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 02.07.2020 13:57 | Son Güncelleme

CHP Kütahya Milletvekili Dr.

Milletvekili Kasap’ın yaz okulu talebi DPÜ’de hayata geçti

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap’ın TBMM’de dile getirdiği yaz okulu talebi, Dumlupınar Üniversitesi’nde hayata geçti.
Kasap, 26 Haziran 2020 tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ni ziyaret etmiş ve Dumlupınar Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’la bir araya gelerek yaz okulunun açılması ve öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini belirterek fikir alışverişinde bulunmuştu. Dumlupınar Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, hem teorik hem de uygulamalı saati içeren tüm derslerin açılacağı ve öğrencilerin danışmanlarının ve bölüm başkanlarının onayı ile birlikte başka bir bölüm, fakülte veya diğer üniversitelerinde yaz okulundan faydalanabileceği belirtildi.
Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin yaz okulunu açmasının diğer üniversitelere de örnek olması gerektiğini belirterek, "Covid-19 yüzünden birçok üniversite yaz okulunu açmadı. Sırf bu yüzden mezun olamayacak öğrenciler yarım dönem ya da bir dönem kaybederek mağdur olacaklar. Dün bu konuda TBMM’de basın toplantısı yaparak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başta olmak üzere YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ı üniversitelerin yaz okullarını açması, öğrencilerin yaz okullarına ikamet ettiği ilde ya da en yakın ilde devam edebilmesi gerektiğini ve pandemi dolayısıyla ekonomik zorluk çeken ailelerden ücret alınmaması gerektiğini söyledim. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin yaz okulunu açması ve Kütahya’da eğitim gören öğrencilerimizin mağduriyetin giderilmesi sevindiricidir. Bu karardan dolayı başta Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal olmak üzere tüm üniversite yönetime teşekkür ediyor, bu kararın tüm üniversiteleri kapsayacak şekilde uygulanmasını ve üniversitelerin bölüm hocalarının bu konuda daha duyarlı davranmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çok sert sözler! Canlı yayın karıştı, tehditler havada uçuştu Çok sert sözler! Canlı yayın karıştı, tehditler havada uçuştu
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Altınköy’e at çiftliği

Altınköy’e at çiftliği

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Hıdırdivan yoluna neşter

Hıdırdivan yoluna neşter

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kütahya Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
03:38
Sabah
05:30
Öğle
13:09
İkindi
17:05
Akşam
20:38
Yatsı
22:22

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Demıral Eczanesi
Merkez
İnci Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Şule Eczanesi
Simav
Zemzem Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Aslanapa ve köylerinde yatırımlar devam ediyor

Aslanapa ve köylerinde yatırımlar devam ediyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.