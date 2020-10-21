YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Milletvekili Kasap’tan Tavşanlı Belediyesi’ne tepki

Milletvekili Kasap’tan Tavşanlı Belediyesi’ne tepki

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.10.2020 20:29 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Tavşanlı Belediyesi’nin mahalle olan köylerin yol ihtiyacına cevap vermediğini ileri sürdü.Mecliste Tavşanlı Belediyesi’ni eleştiren Ali Fazıl Kasap, “Belediye yolları yapmıyor.

Milletvekili Kasap’tan Tavşanlı Belediyesi’ne tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Tavşanlı Belediyesi’nin mahalle olan köylerin yol ihtiyacına cevap vermediğini ileri sürdü.
Mecliste Tavşanlı Belediyesi’ni eleştiren Ali Fazıl Kasap, “Belediye yolları yapmıyor. Küçük Sanayi esnafı, alt yapısı tamamlanmamış yeni sanayi sitesine taşımaya zorlanıyor” dedi.
Kasap, "Tavşanlı ilçemizde mahalle olan köyler ciddi sıkıntı içerisindedir. Belediye yolları yapmıyor. Mahalle olan köyler zor durumda.Çardaklı, Dedeler, Ürgündü, Domaniç yolları perişan vaziyettedir. Tavşanlı Belediyesi zor pandemi şartlarında Küçük Sanayi esnafını, alt yapısı tamamlanmamış yeni sanayi sitesine taşımaya zorluyor. Orman kanunları değil rıza ve adil şekilde taşıma gerçekleşmesi, kentsel dönüşümün bu şekilde yapılması gerekiyor. Acilen Kütahya’nın ilçelerine ve mahalleye dönüştürülen köylerine dönük sorunlar çözülmelidir" ifadelerini kullandı.
Kasap, konuşmasını, Aliya İzzetbogoviç’in “İktidara gelirseniz, hal ve hareketlerinize dikkat edin. Kibirli olmayın, kendini beğenmişlik etmeyin. Size ait olmayan şeyleri almayın, güçsüzlere yardım edin ve ahlak kurallarına uyun. Unutmayın ki sonsuz iktidar yoktur. Her iktidar geçicidir ve herkes, er veya geç, önce milletin ve nihayet Allah’ın önüne hesap verecektir” sözleriyle tamamladı.(EFE-)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
En Çok Okunan Yerel Haberler
Otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
Otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
Motosiklet park tartışması kavgaya dönüştü
Motosiklet park tartışması kavgaya dönüştü
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Tatvan’da bir köy okulu daha karantinaya alındı
Tatvan’da bir köy okulu daha karantinaya alındı
Antalya'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
Antalya'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
Isparta'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Isparta'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kütahya Namaz Vakitleri 21 Ekim Çarşamba

İmsak
05:47
Sabah
07:09
Öğle
12:50
İkindi
15:51
Akşam
18:20
Yatsı
19:38

Kütahya Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Çarşamba

Germiyan Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
Anadolu Eczanesi
Simav
Özden Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
"Kapsamlı bir yasaklama veya kısıtlama söz konusu değil"
"Kapsamlı bir yasaklama veya kısıtlama söz konusu değil"
Vali Ali Çelik: ’’Tavşanlı-Emet yolunun 2021’de bitirilmesi hedefleniyor’’
Vali Ali Çelik: ’’Tavşanlı-Emet yolunun 2021’de bitirilmesi hedefleniyor’’
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.