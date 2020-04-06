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Milletvekili Kavuncu’dan kan bağışı

ÇORUM HABERLERİ  | 06.04.2020 17:44 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covıd-19) salgını hayati öneme sahip olan kan bağışlarını olumsuz yönde etkilemesinin ardından Kızılay’ın yaptığı kan bağışı çağrısına AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu duyarsız kalmadı.AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Kızılay kan Bağış merkezini ziyaret ederek önce kan bağışında bulundu sonra ise sağlıklı tüm bireyleri bağış yapmaya davet etti.Kızılay’ın çağrısına uyarak insani bir görevi yerine getirmek için Kızılay’a geldiğini dile getiren milletvekili Kavuncu, “Zor bir süreçten geçiyoruz.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covıd-19) salgını hayati öneme sahip olan kan bağışlarını olumsuz yönde etkilemesinin ardından Kızılay’ın yaptığı kan bağışı çağrısına AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu duyarsız kalmadı.
AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Kızılay kan Bağış merkezini ziyaret ederek önce kan bağışında bulundu sonra ise sağlıklı tüm bireyleri bağış yapmaya davet etti.
Kızılay’ın çağrısına uyarak insani bir görevi yerine getirmek için Kızılay’a geldiğini dile getiren milletvekili Kavuncu, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor günleri hep beraber ele ele vererek en kısa sürede atlatacağız. Korona virüs salgını nedeniyle Kızılay’ın kan stoklarında büyük bir azalma olduğunu öğrendikten sonra merkezimize gelerek bağışta bulunup üzerimize düşen görevimizi yerine getiriyoruz. Kızılay’ın kan ihtiyacının karşılanması için Çorum’da ilgili kurumlar seferber oldu. Kan bağışlamak isteyen vatandaşlarımıza servis eden belediyemize ve diğer kurumlara teşekkür ediyoruz. Sağlıklı tüm bireyleri kan vermeye davet ediyoruz” dedi.

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