Milletvekili Ödünç: "Başkan Tanır, Türkiye’nin 2023 vizyonuna uygun çevre ve şehircilik projelerini hayata geçiriyor"

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’ın mimar olduğu için Türkiye’nin 2023 vizyonuna uygun çevre ve şehircilik projelerini hayata geçirdiğini söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, 2021 yılı ilk mahallî idare ziyaretini Kestel Belediyesine yaptı. Belediye Başkanı Önder Tanır ile 2021 yılında yapılacak yatırımları değerlendiren Milletvekili Atilla Ödünç, "Bursa’nın kalkınma adımları her geçen gün Ankara’da, İstanbul’da Balkanlar’da hatta Avrupa’da daha güçlü hissediliyor. Doğu Bursa’nın sanayi ve doğal hayat bölgesi Kestel ilçemizde belediyeyi sahiplenen, millet ile omuz omuza birlik ve beraberlik içerisinde yürüyen bir belediye başkanımız var. Başkanımız Önder Tanır, aynı zamanda mimar olduğu için projeleri de Türkiye’nin 2023 vizyonuna uygun çevre ve şehircilik projelerini hayata geçiriyor. İnanıyorum ki, Türkiye’nin hayata geçirilen başarılı projeler hususunda yıldızı Kestel olacaktır" dedi.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ise, "2020 yılında projelerimizi hazırladık. Araştırmalarımızı yaptık. Allah’ın izniyle, 2021 yılında bu projeleri hayata geçireceğiz. Tek gayemiz, bize güvenen milletimize hizmet etmek, hemşehrilerimizin hayır dualarını almak. Tüm birimlerimiz ile yoğun ve faydalı bir 2021 yılı geçeceğinin altını çiziyorum’’ diye konuştu.

