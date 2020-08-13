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Milletvekili Savaş; “Pandemi sürecinde 194 milyon TL destek sağlandı”

AYDIN HABERLERİ  | 13.08.2020 16:12 | Son Güncelleme

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın İŞKUR İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi’yi makamında ziyaret ederek, İl Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Savaş; “Pandemi sürecinde 194 milyon TL destek sağlandı”

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın İŞKUR İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi’yi makamında ziyaret ederek, İl Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Milletvekili Savaş, tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 5 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan yeni tip korona virüs sürecinde Aydın’da 19 milyon 510 bin 259 TL destek sağlandığını belirtti. Kısa çalışma ödeneği, nakdi destek ödeneği ve işsizlik ödeneği olmak üzere ödemelerin 3 kalemde yapıldığını kaydeden Savaş, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başta olmak üzere İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi ve tüm İŞKUR çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.
İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi de, Milletvekili Savaş’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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