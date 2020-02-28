Milletvekili Sorgun’dan 28 Şubat konulu konferans

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü tarafından 28 Şubat’ın yıldönümü nedeniyle konferans düzenlendi.

KMÜ tarafından gerçekleştirilen “27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a Ara Durak: 28 Şubat” konulu konferans AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi ve Konya Milletvekili Avukat Ahmet Sorgun tarafından verildi. Konferans öncesinde Sorgun, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette üniversite hakkında Rektör Akgül’den bilgi alan Sorgun, konferans daveti için kendisine teşekkürlerini iletirken, çalışmalarında da başarılar diledi. Şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan ve yoğun ilgi gören konferansa KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, il ve üniversite protokolü, öğrenciler ve üniversite personeli katıldı.

"Darbeler ülkemizin gelişimine, kalkınmasına ve demokrasimize büyük bir zarar vermiştir"

Konferansın açılış konuşmasını yapan Rektör Akgül, darbelerin verdiği zararlardan söz ederek şunları dile getirdi. Akgül, “Ülkemiz tarihinde kara bir leke olarak yer edinen darbeler, ordunun sivil yönetime değişik gerekçelerle el koyma düşüncesi olarak vuku bulmuştur. Bu darbelerin bazıları amacına ulaşmış bazıları ise yalnızca bir tehdit unsuru olarak kalmıştır. Maalesef insanımız hep bir tedirginlik içinde yaşamış ve bu durum Demokles’in kılıcı gibi halkın üzerinde sallanarak özgür düşünme ve sivil yaşam hep yara almıştır. Sonuç olarak bu girişimler başarılı olsun yada olmasın bütün darbeler ülkemizin gelişimine, kalkınmasına ve demokrasimize büyük bir zarar vermiştir. Tarih boyunca savaşlar, saldırılar ve dış tehditlerle karşılaşan ve pek çok badireyi atlatan milletimiz maalesef sık sık darbe girişimlerine maruz kalmış ve dönem dönem kendi kendini yönetme yetkisinden mahrum bırakılmıştır. 1960 ve 1980 darbelerini en acı şekilde atlatan ülkemiz bu darbelerin yanı sıra 1971, 1997 ve 2007 yıllarında muhtıralarla tanışmış; son olarak 2016 yılında hain bir planın içine çekilmeye çalışılmıştır” dedi.

Rektör Akgül, konuşmasında darbelerin ülke içinde oluşturduğu olumsuzluklara değinerek, “Son olarak 15 Temmuz 2016’da milletimiz, devletin çeşitli kademelerine sızarak geleceğimizi karartmayı göze alan, uluslararası istihbarat ve terör ağlarının yerli işbirlikçisi bu terör şebekesinin hain girişimi ile karşı karşıya kalmıştır. Çok şükür ki milletimiz; vatan sevdası, imanı ve kararlı duruşu ile bu hainlere gereken cevabı vermiş ve canını ortaya koyarak vatanını savunmayı bilmiştir. Ülkemizin tarihinde kara bir leke olarak yer alan darbelerde milleti, vatanı ve bayrağı uğruna canını veren tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, ülke olarak bir kez daha böylesine hain girişimlerle karşı karşıya kalmamamızı temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi ve Konya Milletvekili Avukat Ahmet Sorgun ise, darbelerin Türkiye’ye zaman kaybettirdiğine işaret ederek, “Kaplumbağa hacca gitmeye karar vermiş, demişler ki ’sen mi bu yamuk ayakların ile hacca gideceksin.’ Ben hacca gitmesine giderim ama yol üzerinde köylerdeki çocuklar beni ters çeviriyorlar, o bana biraz zaman kaybettiriyor demiş. Yaşım atmış, bu yaşıma kadar beş tane darbe gördüm. Birinci darbeyi iki yaşındayken görmüşüm. Babam o darbenin sıkıntılarını bir köy imamı olarak iliklerine kadar yaşamış, ondan dinledim. 12 Mart muhtırasını bir ortaokul öğrencisi olarak yaşadım, 12 Eylül’ü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi olarak İstanbul’da ve Konya’da iliklerimize kadar yaşadık. Arkasından 28 Şubat’ı Konya Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter Yardımcısı yani bir yönetici, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve İmam Hatip Ortaokulunda kız öğrencisi olan bir veli olarak yaşadım. 2007 muhtırasını ve 15 Temmuz’u hep birlikte yaşadık” ifadelerini kullandı.