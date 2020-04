Milletvekili Taşdoğan’dan 23 Nisan mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Uzman Dr. Ali Muhittin Taşdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Taşdpğan, Güçlü yarınlar ve güzel bir dünya isteyen herkesin nesline yatırım yapmak zorunda olduğunu, Bunu gören ilk dünya lideri Gazi Mustafa Kemal’in dünyadaki tek çocuk bayramını çocuklara hediye ettiğini vurguladı.

Milletvekili Taşdoğan mesajında, “Sevilmek, sevinmek, eğlenmek çocukların her zaman hakkı ve zaruri ihtiyacıdır. İstikbal, çocuklarını manevi ve maddi cihetleriyle sağlam yetiştiren milletlerin olacaktır. Güçlü yarınlar ve güzel bir dünya isteyen herkes nesline yatırım yapmak zorundadır. Bunu gören ilk dünya lideri Gazi Mustafa Kemal olmuştur ve dünyadaki tek çocuk bayramını çocuklara hediye etmiştir. Zor günler geçirmekteyiz. Okullarımızın tatil edilmesi ve salgın önlemleri kapsamında çocuklarımız uzun süredir sokağa çıkamamaktadır. Onların çok sıkıldığını biliyorum. Bu sebeple diyorum ki bu 23 Nisan’da daha coşkulu olalım, çocuklarımıza evde de olsa bayramı doyasıya yaşamaları için elimizden geleni yapalım. Onlara küçük bir şiir ezberletmek, kısa bir tiyatro oyunu oynatmak, sevinebilecekleri bir hediye almak küçük dünyalarını mutlu etmek için yetecektir. Evlatlarımız her şeyi hak etmektedir. Onlar bizim bu hayata bağlanma ve dayanma kaynağımızdır. Çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakma gayretindeyiz. Barışın, huzurun, kardeşliğin hakim olduğu bir dünya hepimizin özlemidir. Bütün dünya çocuklarının kaynaşması için yıllardır bir vesile olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız diğer bir yönüyle de gönlümüzdedir. 23 Nisan 1920 tarihi Yüce Meclisimizin açıldığı tarihtir. Siyasi ve askeri bir deha olan devletimizin kurucusu Yüce Atatürk, meclisi açarak halkın kendi kendini yönetmesi için ilk adımı atmıştır. Kendisine şükran duyuyoruz. Çocuk yetiştirme hususunda birkaç söz söylemek istiyorum. Her Türk evladı töresine, tarihine, atasına saygı duymak zorundadır. Kendi değerleriyle yoğrulmayan her millet yok olmaya mahkumdur. Gelişen ve değişen dünya şartlarını örf ve ananesini kaybetmeden takip etmek; teknoloji ve bilimi bu minvalde yakalamak boynumuzun borcudur. Barışı, kardeşliği, huzuru yetiştireceğimiz bu nesil tesis edecektir; etmelidir. Aziz Atatürk “Bugünün küçükleri yarının büyükleridir” derken bize hedefi aşikar etmiştir. Hedef, lider ülke Türkiye’dir. Lider ülke Türkiye’nin yüreği ve bileği kuvvetli evlatları gelecek yıllara damgasını vuracaktır. Kazanılan her çocuk duvara sağlam bir taş koymaktır. Kaybedilen her çocuk ise maalesef kaybedilen bir dünyadır. Küçük yavrularımızın dünyalarının yeşile boyanması, gönüllerine baharların gelmesi ve çiçeklerin açması için kendimi vazifeli addediyorum. Buradan onlara şu söz veriyorum: Sizlere daha güzel bir ülke bırakmak için son nefesime kadar var gücümle mücadele edeceğim. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Bu bayramı çocuklarımıza armağan eden Yüce Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet diliyorum. Çocuklarımıza güzel yarınlar temenni ediyorum ve onlardan şu zor günleri atlatana dek evde kalmalarını rica ediyorum. Unutmayın çocuklar sizleri çok seviyoruz, sağlığınız bizim için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.