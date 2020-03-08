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Milletvekili Taşdoğan’dan kadınlar günü mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.03.2020 11:07 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, kadınların değerinin sadece bir gün ile ifade edilemeyecek kadar önemli olduğunu vurgulayarak, kadınları gününü kutladı.Taşdoğan, kadınlar günü ile ilgili mesajında ise, “Kadın, Bir gün ile ifade edilemeyecek kadar önem ve özene sahiptir.

Milletvekili Taşdoğan’dan kadınlar günü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, kadınların değerinin sadece bir gün ile ifade edilemeyecek kadar önemli olduğunu vurgulayarak, kadınları gününü kutladı.
Taşdoğan, kadınlar günü ile ilgili mesajında ise, “Kadın, Bir gün ile ifade edilemeyecek kadar önem ve özene sahiptir. Bazen anne, bazen yol arkadaşıdır. Çilenin ad bulduğu yürektir kadınlarımız. ‘Cennet Anaların Ayakları Altındadır’ hadisine mazhar olmuş değerdir kadınlarımız. Hele Türk kadını, evladını cepheye yollayan, şehadete ermiş evladını ’Vatan Sağolsun’ diyerek toprağa veren, can yongasının yerine bağrına taşlar basan, hiç şüphesiz ulvi makamın zirvesinde anılandır Türk’ün annesi. Minnet size, şükran sizedir. Gününüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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İmsak
05:25
Sabah
06:45
Öğle
12:46
İkindi
16:03
Akşam
18:38
Yatsı
19:52

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Arzu Eczanesi
Sehitkamil
Ebru Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Gizem Eczanesi
Sehitkamil
Halil İbrahim Eczanesi
Sehitkamil
Vakkas Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Yalkın Eczanesi
Sehitkamil
Esentepe Eczanesi
Sahinbey
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