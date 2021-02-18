YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Milletvekili Toprak’tan Regaip Kandili Mesajı

Milletvekili Toprak’tan Regaip Kandili Mesajı

18.02.2021 18:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Milletvekili Toprak’tan Regaip Kandili Mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, Regaip Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında rahmet ve bereket gecesi Regaip kandilinin İslam alemi için önem taşıdığını belirtti.Milletvekili Toprak, “Rahmetin, bereketin ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı, duaların kabul olduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı bu mübarek ayları fırsat bilerek aramızdaki kırgınlıkları unutarak, gönlümüzü herkese açmalı ve insani meziyetlerimizin yeniden yeşermesine azami gayret göstermeliyiz.

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, Regaip Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında rahmet ve bereket gecesi Regaip kandilinin İslam alemi için önem taşıdığını belirtti.
Milletvekili Toprak, “Rahmetin, bereketin ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı, duaların kabul olduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı bu mübarek ayları fırsat bilerek aramızdaki kırgınlıkları unutarak, gönlümüzü herkese açmalı ve insani meziyetlerimizin yeniden yeşermesine azami gayret göstermeliyiz. Bu mübarek gecede olduğu gibi, toplum olarak her zaman birbirimize kenetlenmeliyiz. Birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde daha hoşgörülü davranmalı, medeniyetimizde var olan huzur ve kardeşliğimizi daha da arttırmalıyız. PKK terör örgütü tarafından geçtiğimiz günlerde hain bir saldırı sonucunda vatan evlatlarımız şehit oldu. Bilinmelidir ki kanımızla, canımızla kazanılan vatan toprağımıza uzanan elleri kırmaktan imtina etmeyeceğiz. Bu mübarek günlerde tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Adıyamanlı hemşehrilerim başta olmak üzere, tüm İslam âleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili’ni tebrik ediyor, devletimizin bekasını, vatanımızın ve milletimizin her türlü afet ve musibetten korunmasını Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Burası ruhumu bulduğum yer' 'Burası ruhumu bulduğum yer'
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
05:45
Sabah
07:06
Öğle
12:46
İkindi
15:47
Akşam
18:16
Yatsı
19:31

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Doğan Eczanesi
Merkez
Güleş Eczanesi
Merkez
Ünsal Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
Kahta Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Diğer Haberler

Adıyaman’da 9 köy yolu ulaşıma kapandı

Adıyaman’da 9 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaymakam Demir muhtarlarla buluştu

Kaymakam Demir muhtarlarla buluştu

Kaymakam Demir: "Aziz şehitlerimize minnet borçluyuz"

Kaymakam Demir: "Aziz şehitlerimize minnet borçluyuz"

2 Bin yıllık tarihi köprü kar ile bir başka güzel

2 Bin yıllık tarihi köprü kar ile bir başka güzel

Tütün yatırımlarına destek

Tütün yatırımlarına destek

Polisler suça sürüklenen çocuklar ile bir araya geldi

Polisler suça sürüklenen çocuklar ile bir araya geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.