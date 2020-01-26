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Milletvekili Tüfenkci, Doğanyol’da incelemelerde bulundu

MALATYA HABERLERİ  | 26.01.2020 17:47 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya’nın Doğanyol ilçesinde incelemelerde bulunarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.24 Ocak Cuma günü 20.55’de Elazığ-Sivrice’de meydana gelen 6,8’lik depremden en çok etkilenen bölge, Malatya’nın Doğanyol ilçesi oldu.

Milletvekili Tüfenkci, Doğanyol’da incelemelerde bulundu

Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya’nın Doğanyol ilçesinde incelemelerde bulunarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
24 Ocak Cuma günü 20.55’de Elazığ-Sivrice’de meydana gelen 6,8’lik depremden en çok etkilenen bölge, Malatya’nın Doğanyol ilçesi oldu. İlçede 4 can kaybı yaşanırken, çok sayıda vatandaş ise yaralandı.
Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Doğanyol ilçesinde yaşanan deprem felaketi sonrası tek tek bütün köyleri ziyaret ederek, depremzedelerle bir araya geldi.
Milletvekili Tüfenkci, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Tüfenkci, “Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya’da 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edildiğini ve vergi ödemelerinin ertelendiğini duyurdu. Depremde Elazığ ve Malatya’da zarar gören esnaf kardeşlerimizin kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizleri TESKOMB tarafından ödenecek. Devletimiz esnafımızın yanında. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ ve Malatya’da işverenlerimizin SGK prim ödeme süresinin 30 Nisan’a uzatıldığını açıkladı. Bu dayanışma imanın gereğidir. Bu dayanışma için her bir vatandaşımızı tebrik ediyorum. Rabbim beterinden saklasın” dedi.
Milletvekili Tüfenkci ayrıca, Doğanyol’da depremden etkilenen vatandaşlar için hizmet verdiği Gezici Aşevi’ni ziyaret ederek, depremzedelere yemek dağıttı.

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