YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Milletvekili Tutdere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

Milletvekili Tutdere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.04.2020 10:16 | Son Güncelleme

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100.

Milletvekili Tutdere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılını kutladı.
Milletvekili Abdurrahman Tutdere, moral ve motivasyona her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu bu zorlu pandemi sürecinde sokaklarda, caddelerde, hep birlikte 23 Nisan’ı evlerde, balkonlarda, gönül birliği içerisinde bu coşkuya ortak olacaklarını söyledi.
Milletvekili Tutdere, “Milletin egemenliğini eline aldığı, işgal zincirini kırdığı ve kendi tarihini yazmaya başladığı gün olan 23 Nisan 1920, Türkiye tarihinin dönüm noktasıdır. Bugün hep birlikte, yüce Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümünün gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Gazi meclisimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde uçurumun kıyısında olan bir ülkenin kurtuluş savaşını alnının akıyla yürütmüş, laik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin temellerini atmıştır. Atatürk, barış ve kardeşlik gibi yüce değerlerin paylaşılmasına, dünyaya yayılmasına aracılık eden 23 Nisanı, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve yeni nesillere armağan etmiştir. Bizden sonraki kuşaklara bırakacağımız en değerli miras, özgür ve adil düşüncenin yeşerebildiği bir Türkiye’dir. Bu bilinçle, halkımızın verdiği sonsuz güçle hepimizin özlediği huzur ve barış içerisindeki Türkiye’yi birlikte yaşatacağız. 23 Nisan ruhuyla bağdaşmayan, ulusal egemenliğin ve milletin iradesinin yok sayıldığı, TBMM’nin işlevsizleştirildiği bugünlerde demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve cumhuriyetimize daha güçlü sahip çıkacağız. Bıraktığı eserleriyle gönüllerimizde yaşayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı ve şehitlerimizi şükranla anıyor, egemenliğin hiçbir zümre veya kişide değil millette olduğu, özellikle tüm çocukların özgürce çocukluklarını yaşadığı bir ülke ve dünya diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve tüm ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da ’Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

Malatya’da ’Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Rusya'dan getirilen 188 Türk vatandaşı Kastamonu'da yurda yerleştirildi

Rusya'dan getirilen 188 Türk vatandaşı Kastamonu'da yurda yerleştirildi

Adana’da yabancı uyruklu şahsın yaşadığı evde yangın çıktı

Adana’da yabancı uyruklu şahsın yaşadığı evde yangın çıktı

Reyhanlı’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Reyhanlı’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Adıyaman Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:05
Sabah
05:34
Öğle
12:30
İkindi
16:14
Akşam
19:17
Yatsı
20:39

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Anadolu Eczanesi
Merkez
Sevilay Eczanesi
Merkez
Tekdemir Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Besni
Şifam Eczanesi
Golbasi
Gültekin Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü'nden Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü'nden Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan kişi yakalandı

Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan kişi yakalandı

Köylüler kendilerini karantinaya aldı

Köylüler kendilerini karantinaya aldı

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

Trafik Kazasında Bir Kişi Öldü

Trafik Kazasında Bir Kişi Öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.