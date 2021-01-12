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Milletvekili Tutdere Adıyaman trafiğini meclise taşıdı

12.01.2021 17:18 | Son Güncelleme:
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Milletvekili Tutdere Adıyaman trafiğini meclise taşıdı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere valilik binasının bulunduğu yerde farklı seviyeli kavşak yapılmasını istedi.Kavşakların kazaların en çok meydana geldiği yol elamanlarından olduğunu vurgulayarak Adıyaman Valiliği Kavşağına farklı seviyeli kavşak yapılması gerektiğini vurguladı.Milletvekili Tutdere, “Türkiye’de yaygın olarak kullanılan kavşak tipi hemzemin kavşaklardır.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere valilik binasının bulunduğu yerde farklı seviyeli kavşak yapılmasını istedi.
Kavşakların kazaların en çok meydana geldiği yol elamanlarından olduğunu vurgulayarak Adıyaman Valiliği Kavşağına farklı seviyeli kavşak yapılması gerektiğini vurguladı.
Milletvekili Tutdere, “Türkiye’de yaygın olarak kullanılan kavşak tipi hemzemin kavşaklardır. Ancak emniyetli bir ulaşım ve trafik düzeninde eş düzey kavşaklar son derece önemlidir. Bakanlığın en son 2019 yılına ilişkin yayınladığı veriler incelendiğinde ülkemiz genelinde devlet yolu olarak adlandırılan güzergahlarda bulunan kavşaklarda meydana gelen 32 bin 340 trafik kazasında 2 bin 118 can kaybı, 70 bin 74 yaralı olduğu anlaşılmaktadır. Konu bir bütün olarak değerlendirilerek yolun geometrik özelliklerine göre ölümlü ve yaralanmalı trafik kaza bilgileri incelendiğinde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının en çok kavşaklarda meydana geldiği görülmektedir. Adıyaman Valiliği, İl Özel İdaresi, Nüfus Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Genel Meclisi Başkanlığı ve bazı diğer kurumların bir arada hizmet vereceği yeni valilik binası yakın tarihte hizmete girdi. Yeni valilik binasından önce de araç geçişinin yoğun olduğu, birden fazla kavşağın bulunduğu ve sık sık kazaların meydana geldiği bu bölge valilik binasının hizmet vermeye başlamasıyla daha da yoğun bir hal almış ve kaza riski artmıştır. Daha önce gerek TBMM Genel Kurulunda, gerek komisyon görüşmelerinde, gerekse verdiğimiz yazılı soru önergeleriyle gündeme taşıdığımız ve ölümlü kazaların sıklıkla yaşandığı bu bölgeye farklı seviyeli kavşak yapılması talebimiz olumlu karşılanmış ve kavşak yapılmıştı. Bu kavşağın yapılmasıyla Adıyaman’ın tek ve en uzun arteri olan Atatürk Bulvarının Altınşehir bölgesi trafiğini rahatlatmasının yanı sıra can ve mal güvenliği konusunda da önemli bir adım olmuş ve bu eser ilimizde memnuniyetle karşılanmıştı. Her geçen gün artan araç sayısı, yine artış gösteren nüfus, anılan bölgenin Adıyaman Valiliği, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle diğer kamu kurumlarının büyük çoğunluğuna giden yolların ortak güzergahında olması, Adıyaman’ın en büyük mahalleleri ile çarşı merkezinin kesiştiği noktada olması gibi faktörler birlikte değerlendirildiğinde burada farklı seviyeli bir kavşak yapılması Adıyamanlı hemşehrilerimiz için büyük önem arz etmektedir. Yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, trafiğin rahatlatılması gibi elzem nedenler hep birlikte değerlendirilerek anılan bölgeye ivedi bir şekilde farklı seviyeli kavşak(battı-çıktı) yapılması Adıyaman halkının talep ve beklentisidir" dedi.

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