Milletvekili Tutdere, Adıyaman’ın vaka sayılarına dikkat çekti

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, son günlerde Adıyaman’da artış gösteren Korona Virüs vaka sayılarını ve Sağlık Bakanının açıklamalarını değerlendirdi.

Dünyada ve Türkiye’de pandemiyle bir savaş yürütüldüğünü belirterek, sağlık çalışanlarına teşekkür eden Milletvekili Tutdere, sağlık altyapısının ve sağlık tesisi yetersizliğinin vaka sayısını arttırdığını söyledi.

Sağlık Bakanının önceki gün yaptığı açıklamaları değerlendiren Milletvekili Tutdere, “Özellikle sağlık bakanının son açıklamalarına da baktığımızda virüsün Anadolu kentlerinde özellikle Doğu ve Güneydoğu’da hızla yayıldığını ve yükselişe geçtiğini üzülerek görmekteyiz. Bu kentlerde virüsün yayılma hızının kontrol altına alınması için bir takım tedbirlerin alınması aciliyet arz etmektedir. Doğu ve Güneydoğu’da özellikle son günlerde bütün dikkatlerin üzerinde olduğu il milletvekili olduğum Adıyaman’dır. Üzülerek belirtmek gerekir ki Adıyaman’da korona vaka sayısı bayramdan bu yana hızla yükselmektedir. Sağlık bakanının en son yapmış olduğu açıklamalara ve verilere baktığımızda Adıyaman, Türkiye’de ilk sıralarda yer almaktadır. Bu tabi bir Adıyamanlı olarak Adıyaman milletvekili olarak bizleri çok üzmekte ve kaygılandırmaktadır. Adıyaman’da virüs neden bu kadar yaygın? Vaka sayısı neden bu kadar fazla? Bu konuyu bir irdelemekte fayda var. Adıyaman’ımız Suriyelilerle birlikte yaklaşık 630 bin nüfusa sahip. Aslında fazla kalabalık bir kent değil. Ancak özellikle kentte bulunan sağlık tesislerinin ve sağlık altyapı yetersizliği vaka sayısının bu şekilde yükselmesine sebebiyet vermektedir. Adıyaman’ımızda merkezde sadece bir tane araştırma hastanesi var. Bu hastane de pandemi hastanesi olarak hizmet vermektedir. Tabi hastanenin tekliği burada bir yığılmaya sebebiyet vermekte ve burada virüsün yayılmasına aynı şekilde hastane kaynaklık etmektedir. Hastanenin fiziki şartlarına baktığımızda halihazırda koronalı hastalarla normal hastalar aynı acili kullanmaktadır. Aynı yerde röntgen-MR çekmekte, aynı bekleme salonlarında bekletilmekte ve aynı laboratuvarlarda kan vermektedirler. Dolayısıyla koronalı hastaların izolasyonu tam olarak sağlanamadığı için virüs burada normal hastalara da bulaşmakta ve bulaş artmaktadır. Yapmış olduğumuz çalışmalar, gözlemler ve orada çalışan sağlık ekiplerinden aldığımız bilgiler bunu doğrulamaktadır. Adıyaman’da bulunan iki tane özel hastanemizde pandemi hastalarına hizmet etmektedir. Ancak özel hastanelerle pandemi hastanesi arasındaki iletişim de maalesef düzgün koordine edilemediği için özel hastanelerin röntgen çekimlerinden veya orada yapmış olduğu tespitlerden sonuca ulaştığı pozitif hastalar pandemi hastanesine nakilleri sırasında herhangi bir destek alamadıkları için toplumun arasına çıkmakta, toplu ulaşım kullanmaktadırlar. Dolayısıyla burada da bulaş riski artmaktadır. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yakınlarına veya bahçesine mutlaka bir sahra hastanesinin kurulması aciliyet arz etmektedir. Bu hastanenin kurulmasıyla birlikte koronalı hastalarının veya normal hastaların ilk karşılanma yeri olacak ve izolasyon sağlanmış olacaktır” dedi.

Tedbirlerin gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Milletvekili Tutdere, “Adıyaman Valiliğine de çağrıda bulunuyoruz. Valiliğimizin acilen mevcut tedbirleri gözden geçirmesi ve yeni tedbirler alması kaçınılmazdır. Artık yeni tedbirler için Adıyamanlının sabrı tükenmiştir. Daha çok can kaybı yaşanmadan, daha çok insanımız bu virüs belasıyla baş başa kalmadan yeni tedbirlerin acilen devreye alınması gerekmektedir. Valimizi de buradan duyarlı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

