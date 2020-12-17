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Milletvekili Tutdere, Kuşakkaya Göletini meclise taşıdı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.12.2020 17:49 | Son Güncelleme

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, merkeze bağlı Göztepe ve Şerefli köyü dahilinde yapılması planlanan Kuşakkaya Göleti ve Sulama Projesini meclis gündemine taşıdı.Milletvekili Tutdere ayrıca 2021 yılında Kuşakkaya Göleti için ödenek ayrılıp ayrılmayacağını ve ne kadar ödenek ayrılacağını sordu.Milletvekili Tutdere, “Adıyaman’ın Göztepe ve Şerefli Köyü dahilinde yapılması planlanan Kuşakkaya Göleti ile ilgili 7 Eylül 2016 tarihinde DSİ 20.

Milletvekili Tutdere, Kuşakkaya Göletini meclise taşıdı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, merkeze bağlı Göztepe ve Şerefli köyü dahilinde yapılması planlanan Kuşakkaya Göleti ve Sulama Projesini meclis gündemine taşıdı.
Milletvekili Tutdere ayrıca 2021 yılında Kuşakkaya Göleti için ödenek ayrılıp ayrılmayacağını ve ne kadar ödenek ayrılacağını sordu.
Milletvekili Tutdere, “Adıyaman’ın Göztepe ve Şerefli Köyü dahilinde yapılması planlanan Kuşakkaya Göleti ile ilgili 7 Eylül 2016 tarihinde DSİ 20. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Kuşakkaya Göletin inşaatına bugüne kadar başlanamamıştır. Geçtiğimiz yıl TBMM Genel Kurulundan ilgili bakanlığa ve DSİ Genel Müdürlüğüne Kuşakkaya Göletinin yapılmasıyla ilgili çağrıda bulunmuştuk. 2016 Yılında projesi hazırlandı, 2017’de sözleşmesi imzalandı, 2018’de planlama raporları tamamlandı, 2019’da artık eyleme geçilmesini bekliyoruz demiştik. Ancak artık 2020 yılını bitirmiş olmamıza rağmen somut herhangi bir adım olmaması bölgede yaşayan yurttaşlarımızı derinden sarsmakta, insanlarımızın sisteme olan güvenlerini en aza indirmektedir. Kuşakkaya Göleti ve sulaması için 2021 yılında ne kadar ödenek ayıracaksınız” diye konuştu.

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