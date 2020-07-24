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Milletvekili Tutdere’den hemzemin geçit açıklaması

ADIYAMAN HABERLERİ  | 24.07.2020 14:59 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Gölbaşı ilçesi, Çataltepe Köyü, Tecirli Mezrası mevkiinde bulunan ve 5 yıl önce yenilenmek için kapatılan hemzemin geçidin açılmasını yapılmasını talep etti.Hemzemin geçit sorununu gündeme getirerek açıklamalarda bulunan Milletvekili Tutdere, “Gölbaşı ilçemizin Çataltepe Köyü, Tecirli Mezrası mevkiinde bulunan hemzemin geçit devlet demiryollarınca yenilenmek ve yeniden açılmak şartıyla yaklaşık beş yıl önce kapatılmıştır.

Milletvekili Tutdere’den hemzemin geçit açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Gölbaşı ilçesi, Çataltepe Köyü, Tecirli Mezrası mevkiinde bulunan ve 5 yıl önce yenilenmek için kapatılan hemzemin geçidin açılmasını yapılmasını talep etti.
Hemzemin geçit sorununu gündeme getirerek açıklamalarda bulunan Milletvekili Tutdere, “Gölbaşı ilçemizin Çataltepe Köyü, Tecirli Mezrası mevkiinde bulunan hemzemin geçit devlet demiryollarınca yenilenmek ve yeniden açılmak şartıyla yaklaşık beş yıl önce kapatılmıştır. Aradan geçen yıllara rağmen ilgili bakanlıkça herhangi bir çalışma yapılmadığı gibi hemzemin geçitte açılmamıştır. Unutulan ve bugüne kadar açılamayan geçit nedeniyle bölge halkı ve köylülerimiz her gün demir yolu üzerinde büyük bir tehditle karşı karşıya kalmaktadır. Gölbaşı halkı adına Ulaştırma Bakanlığına buradan çağrıda bulunuyorum. Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan Tecirli hemzemin geçidinin açılması için gerekli çalışmaları bir an evvel başlatın, hemzemin geçidi açın, halkımızın mağduriyetini giderin” diye konuştu.

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