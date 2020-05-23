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Milletvekili Tutdere’den Ramazan Bayramı mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.05.2020 21:40 | Son Güncelleme

CHP Adıyaman Milletvekili Av.

Milletvekili Tutdere’den Ramazan Bayramı mesajı

CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Ramazan Bayramı nedeniyle bir tebrik mesajı yayımladı.
Milletvekili Abdurrahman Tutdere mesajında “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Ramazan Bayramı’nı salgın hastalığın gölgesinde karşılıyoruz. Ancak, bütün dünyanın geçirdiği ağır ve zorlu Covid-19 salgınının etkilerini en aza indirmek için ülke olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ediyor; dayanışma içerisinde gece gündüz demeden halkımızla birlikte çalışıyoruz. Salgına karşı topyekûn mücadele ettiğimiz bu zorlu süreçte sağlık çalışanları başta olmak üzere emek veren ve katkı sağlayan tüm yurttaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Salgının bir an önce bitmesi ve en kısa zamanda hayatın olağan akışına dönmesi beklentisinde olduğunu belirten Tutdere, “Yurttaşlarımızın bu süreçte ortaya koyduğu yardımlaşma ve dayanışma anlayışı sayesinde salgın sonrasında daha da güzel günler yaşayacağımıza olan inancımızı her zaman diri tutuyoruz. Gelecek sağlıklı ve güzel günlerde birlikte kucaklaşarak, sarılarak, sevdiklerimizle aramıza mesafe koymadan geçireceğimiz bayramlar görmek için bu bayram evlerimizde kalıyor ve uzaktan bayramlaşıyoruz. Bayram vesilesiyle başta yurt savunmasında canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve Covid-19 nedeniyle kaybettiğimiz yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifalar diliyorum.
Bu duygularla ve sağlıklı günlerde kardeşçe kucaklaşacağımız bayramlarda buluşmak temennisiyle tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor; nice sağlıklı bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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