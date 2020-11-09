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Milletvekili Tutdere’nin 10 Kasım mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.11.2020 17:29 | Son Güncelleme

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 10 Kasım nedeniyle yayımladığı mesajında, “Sadece bir anma günü değil, aynı zamanda Atatürk’ü ve devrimlerini anlama günüdür” dedi.TBMM Katip Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Milletvekili Tutdere, “10 Kasım sadece bir anma günü değildir.

Milletvekili Tutdere’nin 10 Kasım mesajı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 10 Kasım nedeniyle yayımladığı mesajında, “Sadece bir anma günü değil, aynı zamanda Atatürk’ü ve devrimlerini anlama günüdür” dedi.
TBMM Katip Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Milletvekili Tutdere, “10 Kasım sadece bir anma günü değildir. Eşsiz bir devlet adamı ve lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmanın yanında fikirleri ve ideallerini anlama, bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti ebediyete kadar yaşatma ve yeniden demokrasiyle taçlandırma kararlılığını gösterme günüdür. Ulu Önder’i anlamak, bizlere emanet ettiği Cumhuriyete, değerlerine, demokrasiye ve bağımsızlığa ne pahasına olursa olsun sahip çıkmaktır. O’nu anlamak, çağdaşlaşma yolunda emin adımlarla ilerlerken, fikirlerini ve düşüncelerini gelecek kuşaklara aktarmaktır.
Atatürk’ün mirasını devralan bizler, O’nun izinde, idealleri ve fikirleriyle çizdiği bu aydınlık yolda hiç yılmadan ve büyük bir kararlılıkla mücadelesini sürdüreceğiz. Bir çift mavi gözün ışığında, en büyük eseri olan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatacağız.
‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek kurduğu TBMM’de, sonsuza kadar lideri olacağı Cumhuriyet Halk Partisi’nde milletimizi temsil etmenin tarifsiz kıvancı ile Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin yıldönümünde minnet ve rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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