YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Milletvekili Uzer’den devlet yolu müjdesi

Milletvekili Uzer’den devlet yolu müjdesi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.03.2020 18:33 | Son Güncelleme

Gaziantep-Nurdağı Devlet Yolu’nun yapımı 2020 Yılı Yatırım Programına alındı.AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Nurdağı - Gaziantep Devlet Yolu’nun yapımının Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı 2020 Yılı Yatırım Programı’na alındığını duyurdu.

Milletvekili Uzer’den devlet yolu müjdesi

Gaziantep-Nurdağı Devlet Yolu’nun yapımı 2020 Yılı Yatırım Programına alındı.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Nurdağı - Gaziantep Devlet Yolu’nun yapımının Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı 2020 Yılı Yatırım Programı’na alındığını duyurdu. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, resmi sosyal medya hesabından, Nurdağı - Gaziantep Devlet Yolu’nun yapımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Milletvekili Uzer, Nurdağı - Gaziantep Devlet Yolu’nun yapımının Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı 2020 Yılı Yatırım Programı’na alındığını duyurdu. Milletvekili Uzer, 54 kilometrelik sıcak karışım asfalttan oluşan bölünmüş yol için toplam 528 milyon TL kaynak ayrıldığını da açıkladı.
Projenin Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı 2020 Yılı Yatırım Programı’na alınmasına dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Uzer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda proje için 2 yıllık süreçte emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül ve AK Parti Gaziantep milletvekillerine de ayrıca teşekkür etti.

Milletvekili Uzer’den devlet yolu müjdesi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

Salihli Belediyespor kendini aştı

Salihli Belediyespor kendini aştı

Kars’ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı

Kars’ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı

Kazan vadisinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Kazan vadisinde silah ve mühimmat ele geçirildi

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

Ankaralı kadın ressamların 50. yıl sergisi ÇSM’de

Ankaralı kadın ressamların 50. yıl sergisi ÇSM’de

Gaziantep Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:30
Sabah
06:49
Öğle
12:47
İkindi
16:02
Akşam
18:35
Yatsı
19:49

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Dila Eczanesi
Sehitkamil
Erkent Eczanesi
Sehitkamil
Güven Eczanesi
Sehitkamil
İnci Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Eczanesi
Sehitkamil
Zeytin Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

Fatma Şahin, Antarktika yolunda müjdeyi verdi

Fatma Şahin, Antarktika yolunda müjdeyi verdi

Gaziantep’te bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.