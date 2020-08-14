Milletvekili Yavuz’un AK Parti’nin 19. Kuruluş Yıldönümü mesajı

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, AK Parti’nin 19.kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Partili Yavuz mesajında, “Başkan Erdoğan liderliğinde ‘Aydınlığa Açık Karanlığa Kapalı’ sloganı ile 14 Ağustos 2001’de Kurulan AK Partimizin kuruluş yıldönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz” diyerek, “Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde atılan ilk dava adımlarıyla kurulan huzur, istikrar ve refahın teminatı olan AK Parti bugün milyonların gönüllerinde taht kurdu. AK Parti olarak yaptıklarımız çoğu kişinin aklına bile gelmiyordu. Bazı şeyleri o kadar kolay ve çabuk yaptık ki basit görenler oldu. Hayata geçirdiğimiz mega projeler ve reformlar ile birçok dünya ülkesini rahatsız ettik.

Bu kutlu yolda; tüm entrikalara ve saldırılara rağmen, Türkiye için ömrünü vakfeden, haksızlığa asla boyun eğmeyen Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti; 19 yıllık iktidarı boyunca millete ve insanlığa hizmet yolundaki iradesinden hiçbir şey kaybetmeden yoluna devam etmektedir. Ak Parti, yerli, milli, demokrat, reformcu ve kuşatıcı kimliğiyle Türkiye’nin partisidir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ında ifade ettiği gibi AK Parti, Allah’ın rızasını, milletin desteğini, ümmetin duasını ve insanlığın sevgisini hedefleyerek kuruldu ve bugüne kadar da aynı anlayışla geldi. Bu partinin kurucusu milletimizin ta kendisidir. AK Parti’yi kapatmaya yönelik girişimlerden, gezi olaylarına, 15 Temmuz darbe girişiminden ülkemiz ekonomisine yönelik namertlerin tüm kirli oyunlarına ve alçak saldırılarına rağmen asla diz çökmedik. Özellikle doğrudan milletimizin iradesiyle hayata geçirilen tek yönetim reformu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde Yürütme, Yasama ve Yargı organları arasındaki ilişkileri netleştirilerek, ülkemize ve milletimize en iyi hizmetlerin verilmesinin önü açılmış oldu. Ülkemiz, yeni sistemle birlikte artık bölgesel ve küresel krizlere karşı daha etkin, daha hızlı ve daha kapsamlı refleksler verebilmektedir. Doğu Akdeniz’deki gelişmelerden Koronavirüs salgınıyla mücadelemize kadar pek çok alanda, bunun neticelerini aldık. Başkan Erdoğan’ın liderliğinde adım adım 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru çok şükür ki emin adımlarla ilerliyoruz. Bu duygularla Başkan Erdoğan liderliğinde siyaset sahnesine giren ve son 19 yılda girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başaran AK Parti’mizin 19. Kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, ülkemize, milletimize, partimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

