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Milletvekilinden elektrik kesintisine tepki

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.03.2020 20:05 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya’nın bazı bölgelerinde gün boyu süren enerji kesintilerine tepki gösterdi.Erbaş, " Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde olağanüstü günlerden geçiyor.

Milletvekilinden elektrik kesintisine tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya’nın bazı bölgelerinde gün boyu süren enerji kesintilerine tepki gösterdi.
Erbaş, " Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde olağanüstü günlerden geçiyor. Devletimiz bu zorlu günlerde halkımızın sağlığı için seferber olup, "evden muhakkak dışarıya çıkmayın" derken, bu kış gününde enerji kesmek hangi akıl ürünüdür. Enerji kesintileri en az 15 gün durdurulmalıdır"dedi.
Kış mevsimini yaşadığımız bu günlerde enerji kesmenin hastalığa davetiye çıkaracağını ifade eden Erbaş, "Enerji kesintisinden dolayı bir çok ev ısınma problemi yaşadı. Çocuklarımız hasta olursa bunun hesabını kimse veremez. Devletimiz evden çıkmayın derken, enerji kesmek ne demektir. Bunu planlayanlar hiç mi bunu düşünmediler. Zaten Kütahya’ya 10 yıldır bir çivi çakılmadı. 15 gün daha çakılmasada olur. Bunun telafisi var. ancak bir kişinin evinde soğukta hasta olmasının telafisi yoktur. Enerji illa kesilecekse 3 saati geçmesin" ifadelerini kullandı.

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