YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Milli atlet Özlem Becerek rekorunu güncelledi

Milli atlet Özlem Becerek rekorunu güncelledi

19.02.2021 01:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli atlet Özlem Becerek rekorunu güncelledi

Milli atlet Özlem Becerek, 2021 yılında çıktığı ilk yarışmada kırdığı Türkiye rekorunu güncelledi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, disk atmada Türkiye 20 yaş altı rekortmeni milli atlet Özlem Becerek, kendisine ait Türkiye rekorunu 2021'deki ilk yarışta geliştirmeyi başardı.

Yaklaşık iki aydır Antalya'da kampta olan Balkan Büyükler Şampiyonu 18 yaşındaki milli atlet Özlem Becerek, 58.09 ile kendisine ait 20 yaş altı rekorunu 58.80'e yükseltme başarısı gösterdi.

Milli sporcu, böylece 2019 yılında ele geçirdiği 20 yaş altı Türkiye rekorunu dördüncü kez geliştirmiş oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

Ankara Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
06:06
Sabah
07:29
Öğle
13:07
İkindi
16:06
Akşam
18:36
Yatsı
19:54

Ankara Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Anıl-S Eczanesi
Cankaya
Fitofarm Eczanesi
Cankaya
Mehmet Eczanesi
Cankaya
Sevil Eczanesi
Cankaya
Yaman Eczanesi
Cankaya
Yeni Şifa Eczanesi
Cankaya
Yücetepe Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Urla dolu felaketinden sonra fırtına ile boğuşuyor

Urla dolu felaketinden sonra fırtına ile boğuşuyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kaybolan kedisini bulana 500 lira ödül verecek

Kaybolan kedisini bulana 500 lira ödül verecek

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Sakarya'da polis, üşüyen köpek yavrusunu ekip otosunda ısıttı

Sakarya'da polis, üşüyen köpek yavrusunu ekip otosunda ısıttı

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "Yunus: Aşka Yolculuk" programı izleyicisiyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "Yunus: Aşka Yolculuk" programı izleyicisiyle buluştu

AA'ya uluslararası fotoğraf ödülü

AA'ya uluslararası fotoğraf ödülü

Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'nda 11 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'nda 11 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı

Gölbaşı Belediyesi karla mücadelede bin 500 ton tuz kullandı

Gölbaşı Belediyesi karla mücadelede bin 500 ton tuz kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu:

Pandemide yaşamını yitiren sağlık çalışanları için ‘anma mekanı’ proje yarışması

Pandemide yaşamını yitiren sağlık çalışanları için ‘anma mekanı’ proje yarışması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.