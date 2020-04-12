"Milli Dayanışma Kampanyası"na desteğiyle duygulandıran Afgan çoban: "Kendi devletim gibi destek verdim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 200 lirasını bağışlayan Kars'ta çobanlık yapan Afganistan uyruklu Sadık Uzbek, Türkiye'yi kendi ülkesi gibi gördüğü için destek verdiğini söyledi.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Tozluca köyünde 4 çocuğuyla yaşayan Uzbek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından aldığı "sosyal uyum yardımı"nın yanı sıra yaptığı çobanlıktan kazandığı parayla geçimini sürdürüyor.

Kampanyaya verdiği destekle duygulandıran Uzbek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok mutlu olduğunu belirtti.

Milli Dayanışma Kampanyası'nı televizyondan öğrendiğini ve imkanları doğrultusunda destek vermek istediğini anlatan Uzbek, "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Burada birbirimize çok bağlıyız. Kendi devletim gibi gittim destekte bulundum. Türkiye'yi çok seviyorum, burada çalışıyorum ve çok mutluyum. Çocuklarımla, ailemle burada yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Selim Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Fikret Çelik ise Uzbek'e her zaman destek verdiklerini kaydederek, Uzbek'in ayda 720 liralık sosyal uyum, şartlı eğitim, şartlı sağlık, kömür ve gıda yardımlarından düzenli olarak faydalandığını aktardı.