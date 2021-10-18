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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Karabük'te ziyaretlerde bulundu

18.10.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Karabük'te ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Karabük'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Karabük Valiliğini ziyaret eden Şensoy, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından karşılandı.

Valilik makamına geçen Şensoy, burada bulunan heyetle bir süre görüştü. Vali Gürel, Şensoy'a nazik ziyareti için teşekkür etti.

Daha sonra Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulunan Şensoy, burada öğrencilerle sohbet etti.

Ardından Mehmet Vergili Fen Lisesi'ne geçen Şensoy, eğitim gören öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinin yardımcı kaynaklar bölümündeki soruları çözmelerini tavsiye etti. Şensoy, soruların özenle hazırlandığını aktardı.

Lisenin fen laboratuvarını da inceleyen Şensoy, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Öğretmenlerle bir süre görüşen Şensoy, daha sonra kentten ayrıldı.

Şensoy'a ziyaretlerde, Vali Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve ilgililer eşlik etti.

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