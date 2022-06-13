YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğretmenlere salgın dönemi ile ilgili başarı belgesi açıklaması:

Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğretmenlere salgın dönemi ile ilgili başarı belgesi açıklaması:

13.06.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Nasıl birinci dönemin sonunda tüm öğretmenlerimize ve idari personelimize bu fedakarlıklarından dolayı başarı belgesi vermişsek bugün itibarıyla da tüm öğretmenlerimize ve idari personelimize ikinci başarı belgesini göndermiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılını yüz yüze eğitime devam ederek tamamlayabilmiş olmaktan mutluluk duyduklarını, bu sürecin en büyük kahramanlarının öğretmenler olduğunu belirterek, "Nasıl birinci dönemin sonunda tüm öğretmenlerimize ve idari personelimize bu fedakarlıklarından dolayı başarı belgesi vermişsek bugün itibarıyla da tüm öğretmenlerimize ve idari personelimize ikinci başarı belgesini göndermiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Samsun'daki programlarını tamamlayan Bakan Özer, kentten ayrılmadan önce Çarşamba Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için artık son haftaya girildiğine işaret etti.

Salgın sürecinde öğretmenlerin fedakarca çalıştıklarını vurgulayan Bakan Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılını, kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime devam ederek tamamlayabilmiş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Bakan Özer, şöyle devam etti:

"Bu sürecin en büyük kahramanları öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimiz her gün maskeyle ders anlattılar, süreçleri takip ettiler ve aşılama oranlarıyla da sadece Türkiye ortalaması üzerinde değil OECD ortalamasının da çok üstünde bir ortalamayla güzel bir örneklik teşkil ettiler. Nasıl birinci dönemin sonunda tüm öğretmenlerimize ve idari personelimize bu fedakarlıklarından dolayı başarı belgesi vermişsek bugün itibarıyla da tüm öğretmenlerimize ve idari personelimize ikinci başarı belgesini göndermiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Mesleki Eğitim Merkezleri ile ilgili yaptıkları çalışmalara da değinen Bakan Özer, "2021 yılının sonunda yapmış olduğumuz kanun değişikliği ve dönüşüm, Mesleki Eğitim Merkezlerindeki öğrenci sayılarında yani çırak ve kalfa sayısında ciddi bir artışa yol açtı. 2021 yılının sonunda Aralık sonu itibarıyla 160 bin olan çırak kalfa sayısı bugün itibarıyla 510 bine ulaşmış bulunmakta. Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi 2022'nin sonuna kadar 1 milyon gencimizi inşallah Mesleki Eğitim Merkezleriyle buluşturacağız." diye konuştu.

Samsun'da bu yönde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Özer, kentteki Mesleki Eğitim Merkezlerinde çırak ve kalfa sayısını 20 bine çıkarmayı, Bafra'da Mesleki Eğitim Kampüsü yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Özer, "Mesleki Eğitim Merkezleri ve Sektör Buluşması"nda konuştu:Bakan Özer, "Mesleki Eğitim Merkezleri ve Sektör Buluşması"nda konuştu:
Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden Konak, defnedildiBalıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden Konak, defnedildi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandıŞehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

İmsak
02:53
Sabah
04:54
Öğle
12:40
İkindi
16:40
Akşam
20:15
Yatsı
22:07

Samsun Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Pazartesi

Günseli Eczanesi
Ilkadim
Unkapanı Eczanesi
Ilkadim
Turgut Eczanesi
Canik
Bulut Eczanesi
Atakum
Sinem Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bıktığı 'devasa göğüslerini' küçültmesin diye yalvarıyorlar!

Bıktığı 'devasa göğüslerini' küçültmesin diye yalvarıyorlar!

Bikinili poz! Güneş yanığıyla dalga geçti

Bikinili poz! Güneş yanığıyla dalga geçti

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Dev pitonun midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Dev pitonun midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Öğrencisine gönderdiği mesajı veli gördü! Ortalık karıştı

Öğrencisine gönderdiği mesajı veli gördü! Ortalık karıştı

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.