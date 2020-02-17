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Milli Eğitim Bakanı Selçuk Muğla'da öğretmen adaylarıyla buluştu

MUĞLA HABERLERİ  | 17.02.2020 13:49 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Muğla'da öğretmen adaylarıyla buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Muğla'da öğretmen adayı öğrencilerle bir araya geldi.

Bakan Selçuk, "2023 Eğitim Vizyonu ile Uyumlu Bir Eğitim Fakültesi" programına katılmak için geldiği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Duman tarafından karşılandı.

Karşılamada Çiçek, Selçuk'a günün anısına plaket takdim etti.

Selçuk, basına kapalı gerçekleşen programda öğretmen adaylarıyla buluştu.

Programın ardından, hayatını kaybeden eski İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aksan'ın Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesindeki cenaze törenine katılan Bakan Selçuk, Aksan'ın eşi Emine Enise ve kızı Merve Aksan'a taziyelerini iletip bir süre sohbet etti.

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Aksaray Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Cenaze Muğla

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