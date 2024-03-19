Milli Eğitim Bakanı Tekin, Beyoğlu'nda ortaokul temel atma törenine katıldı:

Bakan Tekin, Beyoğlu'nda bağışçıların desteğiyle yapılacak Hasköy/Kalaycıbahçe 24 Derslikli Ortaokulu Temel Atma Töreni'ndeki konuşmasında, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek çocuklar yetiştirme idealini hayata geçirebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı olarak yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyledi.

Eğitimde fiziki altyapı eksikliğinin giderilmesinin önceliklerinden olduğunu kaydeden Tekin, Türkiye'nin hemen hemen tamamında 2002 yılındaki okul sayısının iki kata kadar çıktığını dile getirdi.

Tekin, Beyoğlu ilçesinde 2002 ile bugünün öğrenci sayısının aynı olmasına rağmen, okul, derslik ve öğretmen sayısının ikiye katlandığı belirterek, "Bunun anlamı şu, dersliklerdeki, sınıflardaki öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı en az yarı yarıya azalmış durumda ama eğitimin niteliğinin daha da artırılması için ihtiyaç duyduğumuz altyapı bitmiyor, devam ediyor. Biz de sürekli kendimizi bu alanda revize ediyoruz." diye konuştu.

Bunu yaparken belediye başkanlarının desteklerine ihtiyaç duyduklarının altını çizen Tekin, "2018 sonrası İstanbul'daki eğitim-öğretim yatırımlarıyla ilgili yaşanan tıkanmalarda Büyükşehir Belediyesinin bizimle yakın diyalog içerisinde çalışmamasının önemli bir aktör olduğunu söylememiz lazım. İnşallah yeni dönemde kendi siyasi kariyerinden çok İstanbul'u, İstanbul'un gençlerini, çocuklarını tercih edecek, İstanbul'un eğitim altyapısına önem verecek bir büyükşehir belediye başkanına hep beraber sahip oluruz. Bu bizim açımızdan Milli Eğitim Bakanlığı olarak önemli." ifadelerini kullandı.

Tekin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a kendilerine sürekli destek olduğu için teşekkür ederek, "Biz böyle belediye başkanlarıyla beraber Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmiş olacağız." dedi.

Başkan Yıldız'ın öncülüğünde hayırseverlerin bir okul daha yapması ricasında bulunan Tekin, okulda öğrenciler için kapalı spor salonu da olmasını istedi.

Törene Bakan Tekin'in yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, bağışçılar, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin konser verdiği törende, okulun yapımına katkı sunan bağışçılar adına Hasan İnanç Kabadayı ile Belediye Başkanı Yıldız da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin, Haydar Ali Yıldız, öğrenciler ve bağışçıların butona basmasıyla okulun temeli atıldı.

