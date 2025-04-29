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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya geldi: 'Afet bilinci için halk eğitimi merkezlerinde kurslar açılmalı'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlık yöneticileri ve 81 ilin milli eğitim müdürleriyle Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıya, Bakan Tekin'in yanı sıra Bakan yardımcıları Celile Eren Ökten, Ömer Faruk Yelkenci, Bilal Macit ve birim amirleri de katıldı. Bakan Tekin, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını vurgulayarak, halk eğitimi merkezleri aracılığıyla yetişkinler için afet bilincine yönelik kurslar açılmasının önemine de dikkat çekti...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya geldi: 'Afet bilinci için halk eğitimi merkezlerinde kurslar açılmalı'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık yöneticileri ve 81 ilin milli eğitim müdürüyle Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

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81 İLİN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜYLE TOPLANTI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Tekin, yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere bakan yardımcıları Celile Eren Ökten, Ömer Faruk Yelkenci, Bilal Macit ve birim amirlerinin de katılımıyla 81 ilin milli eğitim müdürüyle toplantı yaptı.

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BAKAN TEKİN KONUŞMA YAPTI

Toplantıda konuşan Bakan Tekin, Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu hatırlatarak, halk eğitimi merkezlerinin programları kapsamında yetişkinler için afet bilincine yönelik faaliyetler yapılması ve kurslar açılmasının önemine dikkat çekti.

Tekin, "Norm kadro fazlası öğretmenlerimize ilişkin alınan tedbirlerle çok mesafe katettik. Bu yönde çalışmalarımızı aynı titizlikle yürütelim" dedi.

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'İL MÜDÜRLERİMİZE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞMEKTE'

Tekin ayrıca "Öğretmen ve öğrencilerimizin desteklenmesinde, eğitim kalitesinin artırılmasında ve maarif politikalarımızın sahada doğru ve isabetli bir şekilde uygulanmasında il müdürlerimize önemli görevler düşmektedir. Bu idrakin bilinciyle, istişarelerle çalışmalarımızı şekillendirmeye ve öğrencilerimizi daha nitelikli eğitim imkanlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz. Toplantıya iştirak eden değerli il müdürlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
milli eğitim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
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