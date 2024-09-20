Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fatih Terim dönemini hatırlattı! 'Adını zikretmek isterim...'

Bakan Tekin, "İstanbul Türkiye Basketbol Federasyonu Basketbol Spor Lisesi" İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

BAKAN TEKİN'DEN FATİH TERİM SÖZLERİ

Bakan Tekin bu zamana kadar gerçekleştirilen projelerden bazılarına değindiği konuşmasında Fatih Terim ile ilgili de ifadelerde bulundu. Bakan Tekin o dönem milli takımlar sorumlusu olan Terim ile ilgili olarak, "Onunla birlikte Riva'da 2014 yılında bir futbol lisesi hayata geçirdik." dedi.

Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Gençlik Spor Bakanlığımızın öncülüğünde federasyonlarla projeler geliştirdik. Bunun en başarılı örneği Türkiye Voleybol Federasyonu'yla yürüttüğümüz voleybol lisesi projemizdi. Hemen ardından, adını zikretmek isterim. Fatih Terim hocayla beraber o zaman futbol milli takımları teknik sorumlusu idi.

Onunla birlikte Riva'da 2014 yılında bir futbol lisesi hayata geçirdik. Ardından diğer federasyonlarla da bu tür ilişkileri yürütmeye en azından 'start' verdik diyelim. Bugün basketbol federasyonuyla da böyle bir işi yapmak, benim açımdan bu heyecanımın, bu arzumun ülkemize milletimize hizmet edebilecek gerçekten büyük bir projenin bir ayağını daha hayata geçirmiş olmaktan çok mutluyum."