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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'da öğretmenlerle bir araya geldi

GİRESUN HABERLERİ  | 23.10.2020 17:26 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'da öğretmenlerle bir araya geldi

GİRESUN (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'da öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Selçuk, Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda organize edilen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşması" etkinliğine katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen etkinlikte Bakan Selçuk'a Vali Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu ve diğer ilgililer eşlik etti.

Bakan Ziya Selçuk, kentteki temasları kapsamında AK Parti Giresun İl Başkanlığını da ziyaret etti.

İl Başkanı Kenan Tatlı ile bir süre görüşen Selçuk, konferans salonunda basına kapalı düzenlenen programda partililere hitap etti.

Buradaki programa, AK Parti Giresun Milletvekilleri Kadir Aydın ve Sabri Öztürk ile Belediye Başkanı Şenlikoğlu da katıldı.

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