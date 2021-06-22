YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Milli Eğitim Bakanlığı ile WeWALK iş birliğinde görme yetersizliği olan öğrencilere akıllı baston desteği

Milli Eğitim Bakanlığı ile WeWALK iş birliğinde görme yetersizliği olan öğrencilere akıllı baston desteği

22.06.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Birlikte Yürüyelim" projesi çerçevesinde hayırseverlerin desteğiyle görme yetersizliği olan 1000 ortaokul ve lise öğrencisine akıllı baston ulaştırılacak - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Önümüzdeki 2 yıl içinde 2 bin 200 adet temin edip, ücretsiz dağıtılacak"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile WeWALK firması iş birliğinde, "Birlikte Yürüyelim" projesi kapsamında, hayırseverlerin desteğiyle görme yetersizliği bulunan 1000 ortaokul ve lise öğrencisine akıllı baston dağıtılıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mithat Enç Görme Engelliler Okulunda düzenlenen "Görme Engelli Çocuklara WeWALK Akıllı Baston Dağıtımı Töreni"ne katıldı.

Akıllı baston projesinin önemine işaret eden Bakan Selçuk, herkesin farklı imkansızlıklarla hayata atıldığını, ancak görme yetersizliğinin en zor imkansızlıklardan biri olduğunu söyledi.

Ziya Selçuk, eğitimde sağlanan olanakların bütün çocuklar için önemli olduğunu, ancak görme yetersizliği bulunanlara "fırsat adaleti" çerçevesinde çok daha farklı çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

- "WeWALK uluslararası başarılara imza atan bir proje"

WeWALK projesinin, milletin tüm dünyada göğsünü kabartan ve uluslararası başarılara imza atan bir proje olduğuna dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu projede Vestel'in de arka planda teknoloji açısından desteği var. WeWALK'ın aldığı ödüller aslında tüm dünyadaki görme yetersizliği çeken insanların hayatlarının nasıl kolaylaşacağı konusunda bir kanıt ortaya koyuyor. Bu sistemin çocuklarımız, öğretmenlerimiz tarafından daha çok kişiye ulaştırılabilmesi için bu yolculukta birlikte olduğumuzu da ifade etmek isterim. Bu sene 1000 adet, önümüzdeki 2 yıl içinde 2200 adet temin edip, ücretsiz dağıtılacak."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, en önemli mesajının çocuklara olduğunu belirterek, "Sizler emin olun bizim için çok ama çok kıymetlisiniz. Sizin esenliğiniz bizim için çok değerli. Sizin esenliğinizi yükseltmek ve yüceltmek, gelişen teknolojilerin sizin hizmetinize verilmesi konusunda çabalarımız devam edecek. Bu konuda arayışlarımız da sürüyor." diye konuştu.

Bakan Selçuk'un konuşmasının ardından akıllı bastonların dağıtımının yapıldığı törende, çocuklar hediyelerin sevincini aileleriyle paylaştı.

Görme engelli öğrencilerin şarkı eşliğinde yaptığı gösteriyi cep telefonuyla çeken Selçuk, okulun 1. sınıf öğrencilerinden piyano dinletisi sunan Enes Orhan'ı yanındaki sandalyeye oturttu.

Törenin ardından, akıllı bastonun kullanımı gösterildi.

Törende, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ile WeWALK'un kurucusu girişimci Kürşat Ceylan birer konuşma yaptı.

- WeWALK akıllı baston özellikleri

Türk mühendisler tarafından Türkiye'de üretilen ve "TIME" dergisince 2019'un en iyi icatlarından biri seçilen WeWALK akıllı baston, Türkiye'deki görme yetersizliği olan tüm öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak.

WeWALK, engel algılama, telefonla entegrasyon ve açık platform olmak üzere 3 özellik sunuyor.

WeWALK, görme engellilerin bağımsız hareket deneyimini teknolojiyle dönüştürmek için geliştirilen ve 59 ülkede kullanılan akıllı bir baston olarak öne çıkıyor.

Sadece yerdeki değil, yürürken karşılaşılan direk, ağaç dalları gibi baş üzerindeki engelleri de algılayan ve titreşimle uyaran akıllı bastonun kullanıcıları, WeWALK uygulaması ile navigasyon, otobüs duraklarında hangi otobüsün ne zaman geleceği bilgisi ve "yolda yürürken etrafımda ne var" gibi birçok özelliğe de erişebiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...
Kovid-19 sürecinde "Psikososyal Destek Hattı"ndan 241 binden fazla kişi faydalandıKovid-19 sürecinde "Psikososyal Destek Hattı"ndan 241 binden fazla kişi faydalandı

Ankara Namaz Vakitleri 22 Haziran Salı

İmsak
03:17
Sabah
05:13
Öğle
12:56
İkindi
16:53
Akşam
20:28
Yatsı
22:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Salı

Aytaç Eczanesi
Cankaya
Defne Nil Eczanesi
Cankaya
Kırkkonaklar Eczanesi
Cankaya
Mataracı Eczanesi
Cankaya
Nehir Murat Eczanesi
Cankaya
Sim Eczanesi
Cankaya
Tural Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Aydın'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Aydın'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

Diyarbakır'da bir petrol ofisinde alacak verecek kavgası: 16 gözaltı

Diyarbakır'da bir petrol ofisinde alacak verecek kavgası: 16 gözaltı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.