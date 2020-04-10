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Milli Eğitim kurumları maske üretimine devam ediyor

DÜZCE HABERLERİ  | 10.04.2020 18:55 | Son Güncelleme

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kurumlar tarafından sağlık çalışanları için hazırlanan 150 cerrahi maske, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz’a teslim edildi.Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kurumlar koronavirüs salgınına karşı çalışan sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam ediyor.

Milli Eğitim kurumları maske üretimine devam ediyor

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kurumlar tarafından sağlık çalışanları için hazırlanan 150 cerrahi maske, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz’a teslim edildi.
Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kurumlar koronavirüs salgınına karşı çalışan sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda kurumlarda salgının baş gösterdiği 16 Mart 2020 tarihinden bu yana 21 bin 400 cerrahi maske ile 8 bin 400 adet siperli maske üretimi yapılarak sağlık kurumlarına dağıtıldı. Eğitim kurumlarında günlük 500 siperli maske ile 2 bin 100 adet cerrahi maske üretimi yapılıyor. Son olarak Düzce BİLSEM’de üretilen 150 adet siperli maske İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit tarafından İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz’a teslim edildi. 3 boyutlu yazıcıda üretilen siperli maskeler açılıp kapanma özelliği taşıyor.
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit “Virüs salgınına karşı eğitim kurumlarımız çalışmalarına devam ediyor. Seri olarak maske üretimini sürdürüyor. Sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
Öte yandan haber peşinde koşan gazetecilere İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz tarafından maske hediye edildi.

Milli Eğitim kurumları maske üretimine devam ediyor

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