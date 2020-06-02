Milli Eğitim Müdürü Alagöz: “Okullarımız LGS’ye hazırlanıyor”

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavına Adıyaman’da 15 bin 934 öğrencinin bin 8 salonda gireceğini açıkladı.

Bu sınavın zorunlu olmadığını ancak sınavla öğrenci alacak okullara girmek için öğrencilerin bu sınavı tercih ettiğini kaydeden Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, bu okullara öğrencilerin yüzde 10’unun yerleşebileceğini dile getirdi.

20 Haziran tarihinde yapılacak olan LGS Sınavına Adıyaman’da 15 bin 934 öğrencinin katılmasını beklediklerini kaydeden Ahmet Alagöz, 205 okuldaki bin 8 salonda öğrencilerin sınava gireceğini söyledi.

Alagöz, “Okullarımızı LGS’ye hazır hale getiriyoruz. Öğrencilerimiz kendi okullarında sınava girecek. Sınava girecekleri salonlar ve diğer bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak. Her öğrencimize 2 maske vereceğiz. Salonlar sosyal mesafeye uygun olarak düzenleniyor. Öğrenci velilerini okul bahçesine almayacağız. Okula gelen öğrencileri bekletmeden içeri alacağız. Öğrencilerimiz kendileriyle birlikte kimlik, 2 kurşun kalem, kalem traş, silgi ve su getirebilecekler. İki oturumdan oluşacak sınavın ilk oturumu 09.30’da başlayacak ve 75 dakika sürecek. Bu ilk oturum sözel sorulardan oluşacak. İkinci oturum 11.30’da başlayacak ve 80 dakika sürecek. İkinci oturumda ise sayısal sorular olacak” diye konuştu.

