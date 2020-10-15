Milli Eğitim Müdürü Cırıt’tan Başkan Bozkurt’a ziyaret

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt’a, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhittin Adıyaman ve İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük eşlik etti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek pandemi tedbirleri altında başlatılan yüz yüze eğitim döneminde eğitim camiasına ve öğrencilere başarılar diledi.

