YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Milli Eğitim Müdürü Cırıt’tan Başkan Bozkurt’a ziyaret

Milli Eğitim Müdürü Cırıt’tan Başkan Bozkurt’a ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.10.2020 10:30 | Son Güncelleme

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti.Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt’a, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhittin Adıyaman ve İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük eşlik etti.İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek pandemi tedbirleri altında başlatılan yüz yüze eğitim döneminde eğitim camiasına ve öğrencilere başarılar diledi.

Milli Eğitim Müdürü Cırıt’tan Başkan Bozkurt’a ziyaret

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti.
Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt’a, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhittin Adıyaman ve İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük eşlik etti.
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek pandemi tedbirleri altında başlatılan yüz yüze eğitim döneminde eğitim camiasına ve öğrencilere başarılar diledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava
Adana'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Adana'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Fethiye Orman İşletme Müdürü gözaltına alındı
Fethiye Orman İşletme Müdürü gözaltına alındı
“Tahkim İş Yapmanın Olmazsa Olmaz Koşulu Haline Geldi”
“Tahkim İş Yapmanın Olmazsa Olmaz Koşulu Haline Geldi”
Sağlıkçılara koltuk jesti
Sağlıkçılara koltuk jesti

Eskişehir Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
05:39
Sabah
07:01
Öğle
12:49
İkindi
15:54
Akşam
18:26
Yatsı
19:44
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Mihalgazi’de Korona denetimi
Mihalgazi’de Korona denetimi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Can Sıkıntısı İle Başlayan Cam Ustalığı
Can Sıkıntısı İle Başlayan Cam Ustalığı
(özel Haber) Onlar Havacılığın Göz Bebekleri
(özel Haber) Onlar Havacılığın Göz Bebekleri
Eskişehir’den Muş’a Akut Dayanışması
Eskişehir’den Muş’a Akut Dayanışması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.