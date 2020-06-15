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Milli Eğitim Müdürü Erdoğan LGS yapılacak okulları inceledi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 15.06.2020 15:48 | Son Güncelleme

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacağı açıklanan ve 8.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacağı açıklanan ve 8. Sınıf öğrencilerinin katılacağı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi Çorlu’da sınav yapılacak okulları inceleyerek hazırlıkları denetledi.
20 Haziran 2020 tarihinde öğrencilerin kendi okullarında gireceği sınav bu yıl geçtiğimiz yıllardan biraz daha farklı uygulamalara sahne olacak. Pandemi sebebiyle öğrenciler sınavda sadece birinci dönem konularından sorumlu olacaklar. Sınav hazırlıklarını uzaktan eğitimle sürdüren öğrencilerin sınav giriş belgeleri de evlerine gönderilmeyecek. Okul müdürlüklerince onaylanarak sınav günü öğrencilerin sıraları üzerine konulacak.
Pandemi süreci dolayısıyla bu sınavda diğer sınavların aksine bazı hijyen tedbirleri de uygulamaya geçirilecek. Bu tedbirleri yerinde inceleyen Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan da sınav yapılacak okulları ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Müdür Erdoğan, incelemeler sırasında okul idarecilerine sınav uygulamaları hakkında da bilgiler verdi.

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