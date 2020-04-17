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Milli Eğitimden Emniyet çalışanlarına koruyucu siperlik

ERZURUM HABERLERİ  | 17.04.2020 18:02 | Son Güncelleme

Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından üretilen koruyucu siperlikler maske korona virüs tedbirleri kapsamında Erzurum Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.Okullarda üretilen maske, dezenfektan ve yüz koruyucu siperlik gibi çok sayıda ürün yeni tip Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ihtiyaç duyulan kurumlara ulaştırılıyor.

Milli Eğitimden Emniyet çalışanlarına koruyucu siperlik

Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından üretilen koruyucu siperlikler maske korona virüs tedbirleri kapsamında Erzurum Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
Okullarda üretilen maske, dezenfektan ve yüz koruyucu siperlik gibi çok sayıda ürün yeni tip Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ihtiyaç duyulan kurumlara ulaştırılıyor. Son olarak Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından korona üretilen 330 koruyucu siperlik maske emniyet çalışanlarına teslim edildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un talimatı üzerine Bilim Sanat Merkezimizde öğretmenlerimiz tarafından tasarlanıp 3D yazıcılarda ürettiğimiz yüz koruyucu siperleri daha önce sağlık çalışanlarımıza teslim etmiştik. Bugün ise bu süreçte sağlık çalışanlarımız gibi fedakarca çalışan ve ifa ettikleri görev itibariyle sürekli virüs riski ile karşı karşıya olan Emniyet Teşkilatı mensuplarımız için ürettiğimiz yüz koruyucu siperleri Emniyet Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta Polis Teşkilatımızın 175. Yılı ve Polis Haftası kutlandı. Bu hediyemiz vasıtası ile kahraman polislerimizin ve tüm emniyet çalışanlarımızın gününü tekrar kutluyorum. İl Emniyet Müdürümüz nezdinde bu zorlu dönemde huzur ve güvenliğimiz için ara vermeden büyük bir özveriyle çalışan tüm emniyet teşkilatımıza Milli Eğitim camiası adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Milli Eğitimden Emniyet çalışanlarına koruyucu siperlik

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