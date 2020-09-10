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Milli futbolcu Umut Meraş'tan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a ziyaret

BOLU HABERLERİ  | 10.09.2020 18:21 | Son Güncelleme

Umut Meraş: - "Türkiye'de isteyen kulüpler var ama Avrupa'da futbol kariyerimi devam ettirmek istiyorum"

Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Le Havre'de forma giyen milli futbolcu Umut Meraş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Bolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Özcan, Boluspor altyapısında gösterdiği performansla yıldızı parlayan Meraş'ı makamında ağırladı.

Ziyarette Özcan, Meraş'a kariyerinde başarılar dilerken, Meraş da Özcan'a 6 Eylül'de oynanan Sırbistan-Türkiye maçında giydiği 13 numaralı formayı hediye etti.

Umut Meraş, daha sonra Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir'i de ziyaret ederek, imzalı formasını takdim etti.

Özdemir'in "Transfer konusunda var mı bir gelişme?" sorusu üzerine Meraş, "Transfer konusunda bir ay içerisinde bir şeylerin olacağını ifade ederek, "Tabii ki de Avrupa'da kalacağım. Türkiye'de isteyen kulüpler var ama Avrupa'da futbol kariyerimi devam ettirmek istiyorum. Kendimi daha çok geliştirmek istiyorum. Zaten dışarıdan belli oluyor." diye konuştu.

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