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Milli güreşçinin adı spor salonunda yaşayacak

08.01.2021 17:12 | Son Güncelleme:
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Samsun Atakum Recep Tanrıverdi Ortaokulu bünyesindeki yenilenen spor salonuna merhum milli güreşçi ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni Salih Şahin’in ismi verildi.Atakum ilçesinde bulunan Recep Tanrıverdi Ortaokulu’nun spor salonu yenilendi.

Samsun Atakum Recep Tanrıverdi Ortaokulu bünyesindeki yenilenen spor salonuna merhum milli güreşçi ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni Salih Şahin’in ismi verildi.
Atakum ilçesinde bulunan Recep Tanrıverdi Ortaokulu’nun spor salonu yenilendi. Yenilen spor salonuna ise 2019 yılını hayatını kaybeden milli güreşçi ve beden eğitimi öğretmeni Salih Şahin’in ismi verildi. Spor salonu önünde düzenlenen törende ilk olarak Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız bir konuşma gerçekleştirdi.
Sonrasında kürsüye gelen Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik, “Salih Şahin’in ölüm yıldönümünde spor salonunda adını yaşatarak öğrencilerimize ilham vermesini amaçladık” dedi.
Akabinde sporcunun eşi Gülay Şahin, eşinin isminin spor salonunda yaşatıldığı için teşekkürlerini belirtti. Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı.
Milli Sporcu Salih Şahin’in kariyeri ise şu şekilde:
1969 yılında Ordu’da doğdu. Lise öğrenimini Ordu Fatih Lisesi’nde tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nden 1995 yılında mezun oldu. Samsun İmam Hatip Lisesi, 50. Yıl Lisesi, Samsun Fen Lisesi ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde görev yaptı. Birçok başarıya imza atacağı güreş sporuna 1986 yılında Ordu’da lise öğrenimi sırasında başladı. 1989 yılında Rize Çaykur Spor Kulübü adına güreşmeye başladı. Sporculuk kariyeri başarılarla dolu olan Şahin ulusal ve uluslararası müsabakalarda da birçok derece elde etti. 1990’da Grekoromen Büyükler Kategorisi Ağır Sıklet Türkiye ikinci, 1990 Uluslararası Vehbi Emre Güneş Turnuvası’nda üçüncülük, 1991’de Grekoromen Büyükler Kategorisi Ağır Sıklet Türkiye Şampiyonu, 1994’te Üniversiteler Arası Judo Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü oldu.
Türkiye genelinde sosyal ve kültürel festivallerde yapılan yağlı güreşlerde, baş ve başaltı şampiyonlukları ve dereceleri elde eden Salih Şahin, 8 Ocak 2019 tarihinde kanserden hayatını kaybetti. Salih Şahin’in cenazesi Ordu Gölköy’de defnedildi.

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