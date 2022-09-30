Milli motosikletçi İlayda Yağmur Yılmaz, Türkiye Pist Şampiyonası için gün sayıyor

İSTANBUL (AA) - Avrupa'nın en iyi kadın motosikletçileri arasında yer alan milli sporcu İlayda Yağmur Yılmaz, Türkiye Pist Şampiyonası için hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayak yarışlarını kadınlar kupasında 1’inci, genel klasman yarışında ise 2’nci olarak tamamlayan İlayda Yağmur Yılmaz, 5. ayak yarışları için çalışmalarına devam ediyor.

Geçen hafta İtalya'da gerçekleştirilen Kadınlar Avrupa Kupası'nda piste çıkan milli sporcunun şampiyonluk yolunda destekçilerine bir yenisi eklendi.

Başarılı sporcuya destek vermekten dolayı gururlu olduklarını ifade eden Toyzz Shop Kurumsal Pazarlama Müdürü Merve Erses, "Genç yaşına rağmen motosiklet sporunda önemli başarılara imza atan ve ülkemizi Avrupa’da temsil eden İlayda’nın destekçisi olmaktan gururluyuz. Kendisine şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz." dedi.

İş birliği için teşekkür eden İlayda Yağmur Yılmaz ise "Önümüzde zorlu ve heyecanlı bir yarış programı var. Türkiye Pist Şampiyonası’na hızlı başladık, güzel sonuçlar elde ettik. Ekim ayında gerçekleşecek 5. ayak yarışından da güzel haberlerle döneceğiz." ifadelerini kullandı.

