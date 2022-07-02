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Milli Mücadele'nin kadın kahramanı "Kara Fatma" vefatının 67. yılında anıldı

02.07.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Mücadele'nin kadın kahramanı "Kara Fatma" vefatının 67. yılında anıldı

Milli Mücadele'nin kadın kahramanı "Kara Fatma" vefatının 67. yılında anıldı

İSTANBUL (AA) - Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından, cesaretiyle tanınan "Kara Fatma" lakaplı Fatma Seher Erden, vefatının 67. yılında mezarı başında anıldı.

Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından, Üsteğmen Fatma Seher Erden için Beyoğlu Kulaksız Mezarlığı'ndaki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Araştırmacı- Yazar ve Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İlknur Bektaş, İstiklal Madalyası sahibi Fatma Seher Erden'in kendisini vatana ve millete feda eden bir kahraman olduğunu anlattı.

Kadın kahramanların, Milli Mücadele döneminde memleketin iç ve dış düşmanlarca işgali karşısında canla başla yollara döküldüğünü dile getiren Bektaş, kadınlardın birçoğunun geri dönmeyeceğini bilerek cepheye ve cephe gerisinde hizmete koştuklarını vurguladı.

Bektaş, Milli Mücadele'de görev alan erkek kahramanlar kadar kadınların da hatırlanması gerektiğini belirterek, "Yurdumuzun işgaline aslanlar gibi karşı çıktılar. Anadolu'nun analarıydı onlar. Namuslu, imanlı, vatanını, milletini seven, ailesini seven kadınlardı. Çoğunun kayıtları ve bilgileri kalmadı, birkaçının siyah beyaz fotoğrafın dışında da hiçbir şeyi yok artık. Hatırlanmayan, isimsiz, mezarsız, kefensiz kadınlar onlar. Üzülerek söylemeliyim ki Kurtuluş Savaşı'nın üzerinden onlarca yıl geçmesine karşın kadın kahramanlarımızı daha iyi tanıtabilir ve neslimizi gençlerimize aktarabilirdik." ifadelerini kullandı.

Törene, Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Milli Mücadele'nin kadın kahramanı

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