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Milli Park ile Zeus Mağarası arasına Sevgi Yolu yapılıyor

AYDIN HABERLERİ  | 09.06.2020 13:13 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı ile Zeus Mağarası arasında Sevgili Yolu yapılıyor.Sevgili yolu ile, her yıl yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın her yönüyle ziyaretçilere açılması ve Milli Parka gelenlerin rahatlıkla Zeus Mağarası’na ulaşması hedefleniyor.

Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı ile Zeus Mağarası arasında Sevgili Yolu yapılıyor.
Sevgili yolu ile, her yıl yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın her yönüyle ziyaretçilere açılması ve Milli Parka gelenlerin rahatlıkla Zeus Mağarası’na ulaşması hedefleniyor. Bu arada, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Milli Park yetkilileri ile birlikte yapımı devam eden Sevgi Yolu’nda incelemelerde bulundu. Çalışmaları denetleyen Kaymakam Yücel, Sevgi Yolu’nun bir an önce tamamlanıp, hizmete açılmasını istedi.

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