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Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü

15.09.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Akar, görüşmede Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden çatışmalardaki son duruma ilişkin bilgi aldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüşerek, Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden çatışmalardaki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar, görüşmede Türkiye ve Azerbaycan'ın "İki devlet, tek millet" olduğunu, Türkiye'nin güçlü bir şekilde Azerbaycan Türkü kardeşlerinin yanında durmaya devam edeceğini ifade ederek, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Akar, ayrıca, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Orgeneral Hasanov'u tebrik ederek, kardeş Azerbaycan halkının bu özel ve anlamlı gününü kutladığını belirtti.

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