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Milli Savunma Bakanı Akar, Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile görüştü

16.06.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Akar, Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile görüştü

BRÜKSEL (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile görüştü.

Akar'ın, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla geldiği NATO Karargahı'ndaki temasları devam ediyor.

"Savunma ve Caydırıcılık Yapısının Uyarlanması" konulu oturuma katılan Akar, daha sonra Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliğinin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

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